VIDEO: Protesti proti policijskemu nasilju

V Atenah se je zbralo okoli 5000 ljudi

V Atenah so v torek zvečer na protestih proti policijskemu nasilju izbruhnili izgredi. Več policistov je bilo ranjenih, najmanj en huje. Aretirali so deset protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protest, na katerem se je zbralo okoli 5000 ljudi, je sledil objavi posnetka na spletu, v katerem policist z gumijevko pretepa moškega. Posnetek naj bi nastal v nedeljo med nadzorovanjem upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Izgredi v torek so izbruhnili, ko se je skupina okoli 200 zamaskiranih protestnikov odpravila proti policijski postaji v predmestju Aten, kjer se je v nedeljo zgodil incident.

ZVpYPdeYAJQ

V zadnjem času se v Grčiji krepi nezadovoljstvo zaradi več primerov domnevnega policijskega nasilja proti študentom in levičarskim protestnikom.

V izgredih v torek so bili ranjeni najmanj trije policist, eden od njih huje, ko so ga protestniki potegnili z motorja in pretepli.

Premier Kiriakos Micotakis je pozval ljudi, naj ne ponovijo nasilnih protestov.

a-WOCplt3UI

V zadnjem primeru policijskega nasilja naj bi policisti v nedeljo nadzorovali upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, potem ko so dobili klice, da v parku posedajo ljudje. Moški, ki so ga na posnetku pretepli, naj bi skušal prepričati policiste, naj ne oglobijo družin, ki so bile v parku.

Tožilstvo je uvedlo preiskavo primera. Preiskovali naj bi tudi več ljudi zaradi žaljenja in kršenja ukrepov.

V Atenah trenutno veljajo strogi ukrepi za zajezitev pandemije, saj lahko prebivalci zapustijo domove le za najnujnejše opravke.

pbRBeqk-_iw