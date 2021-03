Spor glede cepiv

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je dejal, da je Velika Britanija prepovedala izvoz cepiv proti covidu-19

Charles Michel

© Wikimedia Commons

Med Veliko Britanijo in Evropsko unijo je izbruhnil nov spor glede cepiv, potem ko je predsednik Evropskega sveta Charles Michel trdil, da so na Otoku prepovedali izvoz cepiv proti covidu-19. Britanski zunanji minister Dominic Raab je v pismu Michelu zavrnil očitke, češ da gre za popolnoma napačno trditev.

Michel je v objavi na blogu v torek kritiziral očitke glede cepilnega nacionalizma na račun EU in stopil v bran mehanizmu, ki omogoča blokado izvoza cepiv, če podjetje ne izpolni obvez do povezave. "Združeno kraljestvo in ZDA sta uvedla popolno prepoved izvoza cepiva in sestavin cepiv, ki jih proizvedeta na svojih tleh," je kritiziral politike drugih držav.

London je hitro zavrnil očitke iz Bruslja. Raab je v zvezi s tem tudi pisal Michelu, saj je želel razčistiti zadevo. "Britanska vlada ni blokirala izvoza niti enega odmerka cepiva proti covidu-19. Kakršnokoli omenjanje britanske prepovedi izvoza ali omejitev glede cepiv je popolnoma napačno," je zapisal.

_LcfivkwxXs

"Skupaj se soočamo s to pandemijo," je še poudaril po poročanju tujih tiskovni agencij.

Britansko zunanje ministrstvo je zaradi očitkov na pogovor povabilo tudi predstavnika EU v Veliki Britaniji. V pojasnilu so sporočili, da so ga na srečanje povabili, ker da so se te napačne trditve večkrat ponovile na različnih ravneh v EU in Evropski komisiji.

To je zadnji v nizu sporov med Otokom in EU glede cepiv. EU je pod veliko pritiska glede domnevno počasne dobave cepiv, medtem ko Velika Britanija velja za bolj uspešno. Bruselj za svoje težave delno krivi britansko-švedsko družbo AstraZeneca, ki ni dostavila obljubljene količine cepiv.

Prav to je v veliki meri botrovalo odločitvi EU, da vzpostavi mehanizem za nadzor izvoza cepiv - če podjetje ne izpolni obveznosti do EU, izvoza ni mogoče dovoliti.

V tej luči so se konec januarja Bruselj, Dublin in London zapletli v spor, ko je EU razkrila načrte glede predloga za sprožitev enega od členov severnoirskega protokola, ki v skrajnem primeru dopušča uvedbo trde meje na irskem otoku. Na ta način je želela nadzorovati izvoz cepiv iz EU na Severno Irsko, da ta ne bi postala "stranska vrata" za pošiljanje cepiv iz EU na celinski del Združenega kraljestva. Zaradi glasne kritike je morala EU hitro spremeniti svoje načrte.