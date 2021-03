Kacin: »Če se kdo ne bo cepil, naj čim prej pove«

"Reakcija po cepljenju je znak, da se vaš organizem upira in da se cepljenje prijemlje. To je uspeh cepljenja. To je dokaz, da se organizem bori in da bo čez dan ali dva pripravljen na veliko hujše preizkuse. Če se kdo ne bo cepil, naj čim prej pove, saj na tisoče ljudi čaka na svoj odmerek."

(Jelko Kacin, koordinator za logistični del množičnega cepljenja, o hudih reakcijah na cepivo pri velenjskih učiteljih)