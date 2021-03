Skupaj ubitih že več kot 180 ljudi

Nasilje nad protestniki v Mjanmaru

Vojska v Mjanmaru je znova ostro posredovala proti protestnikom v največjem mestu Yangon. Uporabila je tako solzivec kot gumijaste naboje, pa tudi prave naboje. V ponedeljek je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, skupaj pa že več kot 180, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo mjanmarsko Združenje za pomoč političnim zapornikom (AAPP).

Protestniki so z območja protesta poskušali zbežati, a jih je velika množica ostala ujetih. Prav tako skuša z območja protestov pobegniti veliko ostalega civilnega prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponedeljek je bil tako nov krvav dan v Mjanmaru. Najhuje pa je bilo v nedeljo, ko so po podatkih AAPP po vsej državi zabeležili 74 smrtnih žrtev med protestniki. Skupno je po njihovih podatkih padlo že okoli 180 protestnikov.

Mjanmarska vojska v svojih prizadevanjih za podreditev protestnikov ne popušča. Protestniki pa kljub temu že šest tednov od državnega udara vztrajajo na ulicah.

b52J2IAfWKw

Najhuje je trenutno v Yangonu, kjer je vojska na več območjih vzpostavila vojno stanje. Največ ljudi je bilo ubitih v četrti Hlaing Tharyar, kjer je veliko tekstilnih tovarn. Veliko jih je bilo v nedeljo porušenih.

Skupno je vojska sicer vzpostavila vojno stanje v šestih okrožjih Yangona, v katerih skupaj živi okoli dva milijona ljudi. To je sicer okoli četrtina vsega prebivalstva te mjanmarske metropole.

Vse, ki jih aretirajo na teh območjih, čaka hitro vojaško sodišče in kazen od treh let zapora ali težaškega dela pa do usmrtitve. Borci za človekove pravice so že izrazili veliko zaskrbljenost zaradi tega, navaja AFP.

Lokalni mediji poročajo, da skuša iz območij, kjer je vzpostavljeno vojno stanje, zbežati veliko tamkajšnjih prebivalcev. Posnetki kažejo ljudi na tovornjakih, tuk-tukih, motorjih in drugih prevoznih sredstvih, kako zapuščajo območje, skupaj z vsem, kar imajo vrednega. Na cestah se vijejo neskončne kolone.

RA3dV6HAe28

Med njimi je tudi veliko migrantskih delavcev, tudi iz drugih držav, zlasti Kitajske, ki se skušajo zdaj prebiti v domače države. Kitajska je v ponedeljek tudi pozvala vojaško hunto v Mjanmaru, naj zaščiti njene državljane. Samo v nedeljo je bilo napadenih več kot 30 kitajskih tovarn v Yangonu.

Tudi sicer se mednarodni pritisk na mjanmarske generale krepi, čeprav ni videti, da bi to na njih kakorkoli vplivalo. V ZDA so v ponedeljek znova obsodili nasilje in pozvali vse ostale države h konkretnemu ukrepanju proti vojaški hunti v Mjanmaru.

Ogorčenje zaradi nasilnih dogodkov v Mjanmaru je izrazil tudi generalni sekretar Združenih narodovo Antonio Guterres, še poroča AFP.