V Sofiji nagradili slovensko manjšinsko koprodukcijo Oaza

V tekmovalni sekciji balkanskih filmov prejela posebno omembo

Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza srbskega scenarista in režiserja Ivana Ikića je na 25. mednarodnem filmskem festivalu v Sofiji v tekmovalni sekciji balkanskih filmov prejela posebno omembo, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Nagrade so na festivalu, ki se bo zaključil 31. marca, podelili že minulo soboto.

Žirija je v obrazložitvi nagrade za film Oaza zapisala: "Ne srečamo na vsakem festivalu filma, ki je hkrati umetniški dosežek in pomemben dokument. Ta film postavlja ljudi s posebnimi potrebami v ospredje javne agende in lahko spremeni način, kako gledamo na invalidnost, ter nam odpre srce za stiske in težave."

Oaza pripoveduje o treh najstnikih, ki živijo v zavodu za osebe s posebnimi potrebami in se morajo spopasti z novoodkritimi čustvi poželenja in zavisti, ko se med njimi nepričakovano splete ljubezenski trikotnik, ki mu grozi, da se bo sprevrgel v spor in iskanje skrajnih poti do kakršnega koli izhoda. Film je bil posnet v resničnem zavodu. V njem nastopajo mladi varovanci, ki so se prvič preizkusili v igranju.

V filmu igrajo Marijana Novakov, Tijana Marković, Valentino Zenuni, Milica Đinđić in Saša Strugar. V glavnih odraslih vlogah vzgojiteljev igrata hrvaški igralec Goran Bogdan in slovenska igralka Maruša Majer.

Film je srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francoska koprodukcija, pri njegovem nastajanju pa je sodelovala slovenska produkcijska hiša Tramal Films ter producenta Miha Černec in Jožko Rutar. Glavni producent je srbska produkcijska hiša Sense, koproducenti so še nizozemski Kepler Film, francoski Les Films d' Antoine in SCCA/Pro.ba iz Bosne in Hercegovine.

Film je nastal s finančno podporo SFC ter ostalih nacionalnih filmskih skladov. Prav tako je pridobil sredstva s strani evropskih skladov Eurimages in Kreativna Evropa Media.

Nagrada v Sofiji je osma nagrada za film Oaza, ki je imel svetovno premiero lani na beneškem festivalu, kjer je prejel nagrado za najboljši evropski film v sekciji Dnevi avtorjev (Giornate degli autori). Na filmskem festivalu Cinedays v Skopju je prejel nagrado za najboljši film jugovzhodne Evrope, sledili sta nagrada za najboljšo režijo na kitajskem festivalu Pingyao in posebna omemba žirije na festivalu El Gouna v Egiptu, na filmskem festivalu lani novembra v Zagrebu pa je prejel nagrado za najboljši igrani film.

Na lanskem festivalu v Cottbusu so igralci Marijana Novakov, Tijana Marković in Valentino Zenuni prejeli nagrado za izjemen individualni nastop, film je na istem festivalu prejel tudi nagrado Fipresci, ki jo podeljuje žirija mednarodnega združenja filmskih kritikov in novinarjev.