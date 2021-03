Naslovnica jutrišnje Mladine: PRVORAZREDNI

Zakaj se je politična elita že cepila, drugim pa ostaja zgolj upanje

Jutri izide nova Mladina! Tokratno naslovnico so zakrivila Borut Krajnc, Željko Stevanić (fotografija) in Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje). Zakaj se je politična elita že cepila, drugim pa ostaja zgolj upanje? Več o prvorazrednih preberite v novi Mladini, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani od petka, 26. marca, dalje. #Mladina12

