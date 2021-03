AstraZeneca učinkovitost svojega cepiva znižala na 76 odstotkov

© Jernej Furman / www.focusonmore.com

Britansko-švedsko farmacevtsko podjetje AstraZeneca je v sredo z 79 na 76 odstotkov znižalo učinkovitost svojega cepiva proti covidu-19, potem ko je ameriški regulator opozoril, da je morda vključila zastarele podatke v dokumentaciji, ki jo je posredovala med kliničnim testiranjem cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

AstraZeneca je v ponedeljek sporočila, da je tretja faza kliničnih preizkusov njenega cepiva proti covidu-19 v ZDA, Peruju in Čilu pokazala, da je bilo njeno cepivo 79-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnega covida-19 pri splošni populaciji in 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij.

Ameriški nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni je nato izrazil zaskrbljenost, da je AstraZeneca morda vključila zastarele informacije s tega testiranja, ki bi lahko ponudile nepopoln vpogled v podatke o učinkovitosti. Podjetje so pozvali, naj sodeluje z nadzornim odborom pri pregledu podatkov o učinkovitosti in čim prej objavi najnatančnejše in najnovejše podatke o učinkovitosti.

Pri starejših od 65 let je 85-odstotno učinkovito pri preprečevanju obolelosti. Še vedno je 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij.

AstraZeneca je v sredo to storila in sporočila, da revidirani podatki kažejo, da je cepivo 76-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnega covida-19 pri splošni populaciji. Pri starejših od 65 let pa je 85-odstotno učinkovito pri preprečevanju obolelosti. Še vedno je 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju težjega poteka bolezni in hospitalizacij.

Predstavnik AstraZenece Mene Pangalos je dodal, da se veselijo vložitve vloge za odobritev cepiva za nujno uporabo v ZDA in distribucije več milijonov odmerkov cepiva.

Novi podatki temeljilo na 190 ljudeh, ki so zboleli med 32.449 udeleženci kliničnega preizkusa v ZDA, Peruju in Čilu, od katerih sta bili dve tretjini cepljeni, ena tretjina pa je prejela placebo. Prejšnji podatki so temeljili na 141 primerih. Iz podjetja so sporočili, da morajo preučiti še 14 dodatnih ali verjetnih primerov obolelosti s covidom-19. Ti bodo na večjo ali manjšo učinkovitost cepiva vplivali glede na to, ali so se pojavili v cepljeni skupini udeležencev, ali tisti, ki je prejela placebo. V skupini, ki je prejela placebo, je bilo sicer osem primerov težje oblike covida-19.