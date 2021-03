Zgodba o poskusu sprave med dvema družinama

Svetovna premiera filma Odpuščanje na festivalu Köbenhavnu

Odpuščanje

V glavni tekmovalni program enega največjih festivalov dokumentarnega filma na svetu CPH:DOX v Köbenhavnu, ki bo potekal od 21. aprila do 2. maja, se je uvrstil prvenec Odpuščanje režiserke Marije Zidar. Film bo imel na festivalu svetovno premiero v sekciji "Next:Wave", ki daje prednost prvencem in novim avtorskim glasovom. V različnih tekmovalnih sekcijah se bo predstavilo 64 filmov, med njimi je kar 47 svetovnih premier.

Observacijski dokumentarec je režiserka s kosovskim direktorjem fotografije Latifom Hasollijem v obdobju petih let snemala v Albaniji, pripoveduje pa zgodbo o poskusu sprave med dvema družinama v odmaknjenem albanskem visokogorju, v katerem je bilo po večletnem sporu ubito 19-letno dekle. Čeprav je morilec - očetov bratranec - v zaporu, pa se dekletov oče sooča s pritiski tako tradicionalnega okolja kot sodobnega mediatorja iz prestolnice; morilčevi družini, kot kristjan, naj bi ne samo odpustil, temveč se z njo spravil - v skladu z zdaj že napol pozabljenim kanonom, albanskim plemenskim zakonom, ki je od družine žrtve zahteval ali maščevanje ali spravo.

Režiserka dokumentarnega filma, ki odstira pogled na družbo, ujeto med napol pozabljeno preteklostjo in nestabilno sedanjostjo, pravi, da je "Odpuščanje zgodba o očetu, ki se mora odločiti, ali se bo usmeril v prihodnost ali pa se nenehno vračal v preteklost, četudi je slednje že privedlo do tragične posledice, uboja njegove hčerke. Na spor, v katerem je dekle izgubilo življenje, pa ima vsaka stran svoj pogled. Enako se v preteklost ozira sama Albanija in enako se v stoletja preteklih sporov, na katere ima vsaka stran svoj pogled, nezdružljiv z drugimi, ozira in jih oživlja celoten Balkan. Z bližnjim, nestereotipnim pogledom sem želela prikazati tako tragiko kot absurd samega konflikta kot tudi sodobne oblike razvpitega rituala, pri katerem na Balkanu tradicionalno odločajo moški, ter vlogo ženske v njem. Film prikazuje tudi kompleksnejšo podobo malo poznane države v tranziciji, sodobne Albanije."

V sekcijo "Highlights" pa se je uvrstil celovečerni dokumentarno-igrani film Antigona – kako si upamo! režiserja Janija Severja. V sklopu festivala bodo potekali tudi številni spletni dogodki, na enem izmed njih bosta prisostvovala tudi Slavoj Žižek in Jani Sever.

Antigona, kako si upamo! je nastala po motivih drame Trojno življenje Antigone Slavoja Žižka. Slavljena kot junakinja odpora proti državni oblasti se zdi Antigona priročen ideal za današnji čas. In vendar, ali gre res za emancipatorno junakinjo? Ali pa je tudi ona del problema? Čas je, da odkrijemo "odvratno mrmranje življenja" v svetu desnega fundamentalizma, klimatskih sprememb in neizmerne neenakosti. Film predstavlja politično dramaturgijo, ki podžiga najbolj vitalna vprašanja našega časa.

Film je na 23. Festivalu slovenskega filma prejel tudi vesni za najboljšo montažo, za najboljši dokumentarni film, nagrado Društva slovenskih filmskih publicistov (Fipresci) za najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu, Primož Bezjak pa je prejel vesno za najboljšo glavno moško vlogo.