Evropska donacija za partizansko bolnico Franja

Skriti dragulj Evrope

Utrinek z razstave

Mestni muzej Idrija je lani z Zgodbo o partizanski bolnici Franja na razpisu Sveta Evrope in Evropske komisije prejel donacijo v višini 10.000 evrov. Porabili so jo za interaktivno vizualizacijo, ki je del nove potujoče razstave Partizanska bolnica Franja - skriti dragulj Evrope, in zloženko. Razstava je na ogled v Cerkljanskem muzeju, avtorica nagrajene zgodbe in z njo povezane razstave pa je Milojka Magajne, muzejska svetnica in vodja Cerkljanskega muzeja.

Projekt potujoče razstave o Bolnici Franja so v Mestnem muzeju Idrija zastavili že v letu 2019. Z njo so želeli zgodbe in sporočila tega edinstvenega spomenika humanosti ponesti v širši evropski prostor. Z besedili, fotografijami in videoposnetki so predstavljeni: delovanje bolnišnice, skrb za ranjence, oskrba s hrano, zdravili in sanitetnim materialom, ukrepi za varnost in obrambo bolnišnice ter njen današnji pomen v vlogi kulturnega spomenika.

Obiskovalci vse to spoznavajo tudi skozi zgodbe dejanskih ljudi - članov bolnišničnega osebja, ranjencev in domačinov iz neposredne okolice Franje, so sporočili iz Mestnega muzeja Idrija.

Posebno pozornost si na razstavi zasluži izbor predmetov iz zbirke Partizanska bolnica Franja, ki jo hrani muzej v Idriji, saj so se do danes ohranili le redki originali. Večina jih je bila uničena v povodnji, ki je spomenik prizadela leta 2007. Osebni predmeti pripovedujejo o posameznih članih osebja in njihovi skrbi za ranjence. Drugi sklop predmetov pa priča o bolnišničnem vsakdanu in zdravljenju ter o veliki meri iznajdljivosti in improvizacije, ki sta bili v takratnih razmerah nuja.

Utrinek z razstave

Razstava svojo pot začenja v Cerkljanskem muzeju, kjer je na ogled danes in v sredo ter ponovno, ko bodo razmere to dopuščale. "Trenutno je postavljena na panoje, saj zaradi razmer ne moremo še izkoristiti interaktivne vizualizacije. Naša želja je bila, da najprej pokažemo domačinom, na kakšen način bomo Franjo predstavljali po drugih krajih," je povedala Milojka Magajne.

V letošnjem letu sta predvideni gostovanji pri drugih nosilcih znaka evropske dediščine, in sicer maja v Muzeju krapinskih neandertalcev na Hrvaškem in septembra v Tolminskem muzeju, skrbniku spominske cerkvice sv. Duha na Javorci.