Zorčič ostaja predsednik Državnega zbora

Državni zbor je na predlog koalicije odločal o razrešitvi predsednika DZ Igorja Zorčiča. Za razrešitev je bilo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, a zbrali so jih le 45.

Igor Zorčič

© Borut Krajnc

Sestava poslanske skupine SMC se je z izstopom treh poslancev, med njimi tudi Zorčiča, spremenila in oblikovala se je nova poslanska skupina. To pa spreminja položaj predsednika Državnega zbora (DZ), zato je koalicija predlagala njegovo razrešitev, a doživela hladen tuš, saj ji ni uspelo zbrati za razrešitev potrebnih 46 poslanskih glasov. Igor Zorčič tako ostaja predsednik DZ.

Proti ni bil nihče. Dve glasovnici sta bili neveljavni. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB ter poslanska skupina nepovezanih poslancev so glasovanje obstruirale.

Koalicija je sicer želela na njegovo mesto postaviti poslanca NSi Jožefa Horvata.

Predlog je vložilo 38 poslancev SDS, NSi in SMC, vnaprej pa so glasovanje za razrešitev predsednika DZ poleg teh napovedali še v SNS. V DeSUS se niso izrekali, vodja poslanske skupine narodnih skupnosti Felice Žiža pa je napovedal glasovanje po lastni vesti.

Današnja razprava večinoma opozicijskih poslancev je med drugim postregla z očitki o koalicijskem trgovanju z glasovi in o posegih v načelo delitve oblasti. Zorčič pa je v svojem nastopu med drugim tudi poudaril, da to, da ni več član koalicijske SMC, ne more biti razlog za njegovo zamenjavo.

Na drugi strani so v koaliciji večkrat spomnili, da je bil Zorčič za predsednika DZ izvoljen na podlagi koalicijskega dogovora in da se je njegov položaj z izstopom iz koalicijske stranke spremenil.