Kaj pisati z veliko in kaj z malo začetnico

IZJAVA DNEVA

"Verjamem, da je poglavje o veliki in mali začetnici še posebej razburilo duhove, ker pokriva vedenje, pri katerem je povezava med materialno platjo jezika in izvenjezikovnim svetom veliko bolj izkustvena, kot je na primer pri ločilih. Tam izražamo razmerja, ampak ni neposredne povezave, pri začetnicah pa bi intuitivno radi vedeli, če že nismo prepričani, kaj pisati z veliko in kaj z malo. Kaj je individualno, kaj splošno, zakaj velika, zakaj mala začetnica? Pozabljamo pa, če smo sploh kdaj vedeli, da je pravopis v veliki meri dogovor in le v manjši meri temelji na slovnici, zlasti pisanje velike in male začetnica. So poglavja, ki veliko bolj sledijo ustroju jezika. Tipično taka je stava vejice, ker izvira iz razmerij, ki obstajajo na slovnični ravni. Z veliko in malo začetnico smo veliko bolj vpleteni v pravopisno plat jezika."

"Z več strani sem že slišala strahove, da gremo proti tradiciji, da bomo jezik popreprostili in šli stran od žlahtnih izjem, ki ga delajo takšnega, kot je. V resnici je tudi ta izjema dogovor. Mesto, vas, trg in selo so izjema, za katero so se že v 70. in 80. letih z jezikoslovci dogovarjali tudi geografi. Ti še danes sodelujejo v pravopisni komisiji v širšem sestavu. Že takrat so predlagali, da bi se ta izjema odpravila, saj se na terenu srečujejo s širokim naborom problematičnih primerov."

(Tina Lengar Verovnik, docentka za slovenski jezik na Fakulteti za družbene vede, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in članica Pravopisne komisije, o predlaganih spremembah za novi pravopis, po katerih naj bi v imenih krajev tudi mesto, vas in trg pisali z veliko začetnico; via MMC RTV SLO)