V Ljubljani na ogled koncertni plakati

41 plakatov je nastalo v obdobju med letoma 1991 in 2021

Utrinek z razstave

V Plakatni galeriji Figovec v Ljubljani bo do 6. maja 2021 na ogled razstava Koncertni plakat, ki ponuja 41 plakatov, nastalih v obdobju od leta 1991 do leta 2021. Razstavo sta pripravila TAM-TAM Inštitut in SIGIC - Slovenski Glasbenoinformacijski center, v sodelovanju z društvom MiDelamoDogodke. Na javno povabilo je prispelo 170 plakatov, razstavljene plakate pa je izbrala žirija v sestavi: Emil Kozole (Ljudje), Tomaž Drozg (TAM-TAM) in Peter Baroš (SIGIC).

Z razstavo želijo organizatorji v javnosti utrditi pomen koncertnega plakata kot medija s področja vizualne umetnosti, ki komunicira koncertne dogodke ter pomembno prispeva k njihovi dostopnosti. "Plakat predstavlja nepogrešljiv del glasbenega življenja, je soustvarjalec žanrskih in subkulturnih značilnosti raznolikih glasbenih scen ter pokazatelj stanja in razvoja trendov grafičnega oblikovanja skozi različna časovna obdobja in sočasnih tehnoloških premen. S svojo navzočnostjo v mestu koncertni plakat hkrati pomembno razširja kulturni prostor in bogati javno življenje," so zapisali.

Emil Kozole

"Glasbeni plakat je kraljevska disciplina za vsakega oblikovalca, kjer lahko pokaže ves talent in skrivne trike, ki jih premore. V Sloveniji na srečo talenta ne primanjkuje, kvečjemu obratno, zaradi številnih odličnih plakatov je vsaka selekcija zahtevna in na koncu nepopolna. Že hiter pregled razstave nam pokaže, da ni specifičnega stila, ki bi prevladoval na plakatih, saj se plakati raje referirajo na žanrske, subkulturne ali trendovske usmeritve. Lažje pa zato najdemo vzporednice v pristopu, ki se kaže v iznajdljivosti in duhovitosti, s katerimi se oblikovalci preigravajo v svojih delih. Poleg tega je opazen element tudi pogosta uporaba intenzivnih barv, ki najbrž izhajajo iz želje po vidnosti v našem nasičenem prostoru zunanjega oglaševanja, saj so te plakati velikokrat tiskani v manjših velikostih in “na črno” polepljeni po gradbenih ograjah in zidovih ulic," je med drugim o razstavi zapisal Emil Kozole.

Pri razstavi so sodelovali tudi z društvom MiDelamoDogodke, ki pomaga odrskim delavcem, ki zaradi izpada prihodkov, potrebujejo pomoč. Z nakupom izbranega plakata boste podprli tiste, ki na koncertih skrbijo za zvočno in vizualno izkušnjo, ki so pogosto njihov edini vir prihodka.