Cirque du Soleil se vrača po več kot letu dni

Akrobati bodo nastopali v Las Vegasu, Dominikanski republiki in Veliki Britaniji

Kooza

© Derek Key / Flickr

Minilo je skoraj 400 dni od zadnjega nastopa kanadske artistične skupine Cirque du Soleil, minuli teden pa so napovedali ponovne izvedbe štirih predstav. Akrobati bodo junija in julija nastopili v Las Vegasu v fantazijski Mystere in vodni predstavi O, predstavi Kooza in Luzia pa bosta gostovali v Dominikanski republiki in Veliki Britaniji.

Predstavo Kooza bodo novembra prikazali v mestu Punta Cana, predstava Luzia, katere navdih so prizori in zvoki Mehike, pa bo v Londonu na ogled januarja 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

OYp5276QG3I

Po besedah generalnega direktorja skupine Cirque du Soleil Daniela Lamarra je to trenutek, na katerega so vsi čakali. "Skoraj 400 dni je minilo, odkar smo bili primorani vzeti začasni premor, in nestrpno smo čakali vrnitev na oder," je v izjavi dejal Lamarre.

Zgodbo Cirque du Soleil je leta 1984 začela ustvarjati skupina 20 uličnih artistov, zdaj pa predstave uprizarjajo po vsem svetu. Občinstvo navdušujejo s sodobnimi cirkuškimi vragolijami ob glasbi, a se ne poslužujejo cirkuških živali (levov, slonov in medvedov).

Zaradi ukrepov za zajezitev pandemije, se je skupina znašla na robu preživetja, saj so morali odpovedati predstave vse od Las Vegasa do Tel Aviva, od Moskve do Melbourna in na prisilni dopust poslati več kot 4500 akrobatov in tehnikov, kar predstavlja 95 njihovih zaposlenih. Večinoma se je to zgodilo že junija lani, ko je podjetje vložilo zahtevek za zaščito pred stečajem.

Podjetje je sicer konec minulega leta uradno prevzel kanadski sklad Catalyst Capital Group, še navaja AFP.

anIIJ6JumZI