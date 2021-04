Potrdili sporazum o odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu

Evroposlanci so sprejeli tudi resolucijo, ki med drugim obsoja diskriminatorno obravnavo državljanov petih držav, tudi Slovenije, pri delovnih vizumih za Otok

Evropski parlament je potrdil sporazum o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po brexitu, kar je ključen korak v procesu ratifikacije na strani EU. Evroposlanci so sprejeli tudi resolucijo, ki med drugim obsoja diskriminatorno obravnavo državljanov petih držav, tudi Slovenije, pri delovnih vizumih za Otok.

Za sporazum je na torkovem glasovanju glasovalo 660 evropskih poslancev, pet jih je bilo proti, 32 pa se jih je glasovanja vzdržalo, je danes na plenarnem zasedanju parlamenta sporočil njegov predsednik David Sassoli.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki je začel začasno veljati 1. januarja, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma.

Osrednji del dogovora je prostotrgovinski sporazum, ki ne obsega samo trgovine z blagom in storitvami, ampak tudi druga področja, ki so v interesu EU: investicije, konkurenčnost, državne pomoči, davčna transparentnost, promet, energetika, ribištvo, zaščita podatkov ter usklajevanje na področju socialne varnosti.

Poslanci so ob tem sprejeli tudi resolucijo o dogovoru, v kateri so med drugim obsodili diskriminatorno obravnavo državljanov EU iz Slovenije, Bolgarije, Estonije, Litve in Romunije, za katere so delovni vizumi za Združeno kraljestvo dražji kot za državljane preostalih 22 članic unije.

V resoluciji, ki jo je podprlo 578 poslancev, 51 jih je bilo proti, 68 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so pozdravili sporazum, ki omejuje negativne posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU. Menijo, da je izstop zgodovinska napaka, saj nobena tretja država ne more uživati enakih ugodnosti, kot jih prinaša članstvo v EU, so navedli v Evropskem parlamentu.

Evropski poslanci pozitivno ocenjujejo trgovinski sporazum o ničelnih kvotah in carinah med EU in Združenim kraljestvom, jamstva glede pravil poštene konkurence pa bi lahko služila kot model za prihodnje trgovinske sporazume, so zapisali v resoluciji.

Obenem so izrazili obžalovanje, da Združeno kraljestvo ni želelo, da bi sporazum razširili na zunanjo, varnostno in razvojno politiko. Obžalujejo tudi, da London ne želi več sodelovati v programu študentskih izmenjav Erasmus+.

Evropski parlament je obsodil tudi nedavna enostranska dejanja Združenega kraljestva, ki so v nasprotju s sporazumom o izstopu Otoka iz EU, ki je začel veljati februarja lani. Britansko vlado so pozvali, naj v dobri veri in v celoti izvaja določila sporazumov, ki jih je podpisala, vključno s severnoirskim protokolom. Namen tega protokola, ki je del izstopnega sporazuma, je preprečiti trdo mejo na irskem otoku.

Poslanci so poudarili, da mora parlament imeti polno vlogo pri spremljanju izvajanja sporazuma, tudi tako, da sodeluje pri enostranskih ukrepih EU v okviru sporazuma in da se upošteva njegova stališča.

"Dogovorili smo se na številnih pomembnih področjih, kot sta zagotavljanje vzajemnega dostopa do trga in vzpostavitev dobrih trgovinskih odnosov. Še veliko dela je ostalo v zvezi z zunanjo politiko in izmenjavami v izobraževalnih programih. Da bi bili interesi državljank in državljanov zastopani, mora biti parlament tesno vključen," je ob potrditvi dogovora dejal poročevalec odbora za zunanje zadeve Andreas Schieder.

Dogovor, ki sta ga Bruselj in London sklenila konec decembra lani, morajo zdaj potrditi samo še države članice v okviru Sveta EU. Potrditev mora biti soglasna.

