»Ne gre za skrb za delavce in delavke, ampak za zaskrbljenost za kapital«

IZJAVA DNEVA

"Tako zveni, da. Vendar mislim, da ne gre za skrb za delavce in delavke, ampak za zaskrbljenost za kapital. Če nihče ne bo imel dovolj denarja, da kupi, kar industrija proizvede, tudi kapital ne bo imel zaslužka. Ljudem je treba pustiti dovolj zraka, da lahko kupijo vse, kar se proizvede. Na strani, ki je zelo glasna in jo je ves čas mogoče slišati, se Evropa zelo trudi za višjo raven pravic državljanov pri zaposlovanju. Varna zaposlitev pomeni tudi varno starost in zmanjševanje prekarnosti. A če pogledam Slovenijo, gremo v nasprotni smeri. Naša smer ni več, več, več. Ampak čim manj, čim manj, čim manj. Bolj ko se borimo s prekarnostjo, več je imamo. Bolj ko je kriza pokazala, kako negotove so takšne zaposlitve, bolj jih produciramo."

(Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, o tem, ali Evropska unija skrbi za dobrobit delavstva; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)