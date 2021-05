Higienski vložki odslej manj obdavčeni

Ženska v Sloveniji za higienske pripomočke porabi v povprečju od 70 do 100 evrov letno

© pixabay.com

Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od danes manj obdavčeni. Veljati je namreč začela dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (DDV), po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV, in ne več 22-odstotna, so za STA pojasnili na finančni upravi.

Pisno pobudo za dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o DDV, po kateri bi menstrualne higienske pripomočke uvrstili med izdelke z 9,5-odstotno stopnjo DDV, je na ministra za finance Andreja Širclja naslovila poslanka SD Bojana Muršič. Bila je namreč kritična do ureditve, po kateri morajo ženske kupovati različne vrste menstrualnih higienskih pripomočkov, ki so obremenjeni z najvišjo, 22-odstotno stopnjo DDV, medtem ko za raznovrstne izdelke za higiensko zaščito od vat in gaz do plenic velja 9,5-odstotna stopnja.

Tako Mladi forum in Ženski forum SD pa so ministrstvo za finance marca pozvali, da takoj pristopi k razlagi zakona skozi tolmačenje 49. člena pravilnika o izvajanju zakona, po katerem lahko ministrstvo nedvoumno predpiše, da se za te pripomočke uporablja znižana 9,5-odstotna stopnja DDV.

Za znižanje davčne stopnje pri ženskih higienskih izdelkih so se zavzeli tudi v poslanski skupini Levice. Marca so vložili predlog novele zakona o DDV, s katero bi za te izdelke znižali davčno stopnjo na pet odstotkov. S tem bi ženskam omogočili cenovno dostopnejše osnovne življenjske potrebščine, so pojasnili ob vložitvi predloga.

Mladi forum in Ženski forum SD sta vladi marca predlagala tudi, da v vseh javnih izobraževalnih ustanovah zagotovi brezplačne higienske pripomočke za ženske. V času zdravstvene krize mora namreč marsikatera ženska po njihovih besedah varčevati pri nakupu higienskih vložkov in drugih tovrstnih pripomočkov.

Ženska v Sloveniji po njihovih izračunih za higienske pripomočke porabi v povprečju od 70 do 100 evrov letno.