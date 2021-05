Peticija za ohranitev Plečnikovega stadiona

Ogroženost spomenika sta prepoznali tako domača kot tuja strokovna javnost

Plečnikov stadion

© Borut Krajnc

Na spletni strani je objavljena peticija za ohranitev Plečnikovega stadiona za Bežigradom. Podpisniki pozivajo Olimpijski komite Slovenije (OKS) in Mestno občino Ljubljana (Mol), da odstopita od projekta Bežigrajski športni park (BŠP). Prvi mož družbe BŠP Joc Pečečnik je sicer pred kratkim povedal, da "od projekta pa ne odstopa".

Kot je zapisano v peticiji, je bil stadion, zgrajen po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, skupaj z drugimi Plečnikovimi arhitekturnimi deli v Ljubljani leta 2009 razglašen za spomenik državnega pomena. Družba BŠP si že od leta 2007 prizadeva na stadionu in njegovi neposredni okolici zgraditi obsežen poslovno trgovsko hotelski kompleks. Projekt ni skladen z varstvenim režimom, ki je za spomenik predviden v odloku o varovanju, obnovljene in replicirane elemente stadiona pa degradira v ozadje komercialnega kolosa.

Ogroženost spomenika sta, kot navajajo, prepoznali tako domača kot tuja strokovna javnost. Mednarodni nevladni organizaciji Europa Nostra in DoCoMoMo sta stadion uvrstili na svoje sezname najbolj ogroženih kulturnih spomenikov.

Leta 2020 je ministrstvo za kulturo v postopku nadzora ugotovilo, da je pozitivno kulturnovarstveno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k projektu BŠP nezakonito. Posledično je bilo februarja k projektu izdano negativno kulturnovarstveno mnenje, marca pa je ministrstvo za okolje in prostor izdajo gradbenega dovoljenja za projekt BŠP zavrnilo. Kot so zapisali, je "napočil ugoden trenutek za rešitev spomenika".

Prvopodpisana pod peticijo je arhitektka Kaja Lipnik Vehovar, med podpisniki pa so še druga znana imena iz akademske in kulturne sfere, med njimi Aleš Vodopivec, Slavoj Žižek in Peter Krečič, pozivajo OKS in Mol, da odstopita od projekta BŠP in izstopita iz istoimenske družbe. OKS hkrati prosijo, da "skladno z okoljevarstvenimi načeli, za katere se zavzema mednarodno Olimpijsko gibanje, javno podpre ohranitev kulturnega spomenika".

Mol pa predlagajo, "da v dogovoru z državo odkupi lastniški delež podjetja Elektronček (izvorno GSA) ter stadion obnovi skladno z zanj veljavnim varstvenim režimom in strokovnimi kulturno-varstvenimi smernicami".

Prvi mož BŠP Joc Pečečnik je sicer pred kratkim na novinarski konferenci povedal, da takšne odločitve ministrstva za okolje in prostor niso pričakovali ter da bodo vložili kazenske ovadbe in tožbe, "od projekta pa ne odstopa". Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je tedaj povedal, da ostajajo partnerji BŠP tudi naprej, Pečečnik je zatrdil, da to velja tudi za Mol.