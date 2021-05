Ko skrajni desničarji ogrožajo državo

Zločini skrajnih desničarjev v Nemčiji dosegli novo rekordno raven

Nemški minister za notranje zadeve Horst Seehofer opozarja na porast skrajne desnice

© Michael Lucan / WikiCommons

V torek je nemški minister za notranje zadeve Horst Seehofer priredil tiskovno konferenco in na njej domačo, evropsko in siceršnjo javnost obvestil, da so v Nemčiji zločini skrajnih desničarjev porasli na novo rekordno raven, ter da odražajo »brutalizacijo« nemške družbe in predstavljajo največjo grožnjo stabilnosti države.

Nemška policija je lani obravnavala skoraj 24.000 skrajno desnih zločinov in s tem šest odstotkov več kot lani in največ odkar so pred 20 leti začeli zbirati statistične podatke o teh kaznivih dejanjih.

Ta številka vključuje blažja kazniva dejanja, kot recimo razkazovanje nacističnih simbolov in podajanje antisemitskih opazk, ter seveda tudi težja v obliki fizičnih napadov in umorov. Vsa ta sovražna kazniva dejanja pa so usmerjena skoraj izključno zoper priseljence, begunce, migrante, jude in temnopolte. Kot posledica epidemije Covid-19 pa so bile med tarčami skrajnih desničarjev lani tudi osebe azijskega rodu.

Jasno je, da to postaja širši, tudi vseevropski problem in da Slovenija v tem pogledu ni in ne bo izjema.

Seehofer je dejal, da podatki zgolj potrjujejo tisto, na kar sam že dlje časa opozarja: »Da je desničarski ekstremizem največja grožnja za varnost v naši državi, saj večino rasističnih zločinov zagrešijo ljudje znotraj te skupine.« Moshe Kantor, predsednik Evropskega judovskega kongresa, pa je za tuje medije povedal, da je to »budnica, ne le za Nemčijo, ampak za ves svet,« saj bi te številke po njegovem mnenju morale »sprožiti alarm, ker opažamo podobne trende po vsem zahodnem svetu.«

Jasno je, da to postaja širši, tudi vseevropski problem in da Slovenija v tem pogledu ni in ne bo izjema. Minister Seehofer pripada krščansko-socialni uniji, torej formalno sorodni stranki, ki ji pripada slovenski notranji minister Aleš Hojs. A dejstvo je, da gre za različni stranki. Tudi ministra sta različna. Hojs je recimo dolgoletni direktor strankine televizije Nova24TV, kjer pogosto opozarjajo svoje gledalce in bralce kako neprimerno se vedejo nezaželeni tujci, begunci, migranti, pripadniki manjšin …

