Domobranci so bili narodni izdajalci, v Ljubljani spomenika domobrancem ne bo

Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, se je ob Dnevu zmage in zavzel za ohranjanje vrednot partizanstva in proti poskusom potvarjanja zgodovine

Danes na Prešernovem trgu ob Dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom in proslavi ob osvoboditvi Ljubljane

Predsednik ZZB NOB Marijan Križman in ljubljanski župan Zoran Janković sta se ob današnjem dnevu zmage vnovič zavzela za ohranjanje vrednot partizanstva in proti poskusom potvarjanja zgodovine. "Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti," je dejal Janković. Kritična sta bila do aktualne vlade.

Ljubljanski župan je v nagovoru na Prešernovem trgu v Ljubljani spomnil na 9. maj 1945, ko so partizani "prišli v s soncem obsijano Ljubljano in jo osvobodili".

Partizanke in partizane so po županovih besedah krasili pogum, tovarištvo, prijateljstvo, sodelovanje, solidarnost, želja po življenju v svobodni državi in po tem, da bi bili gospodarji na svoji zemlji. "V Ljubljani še danes živimo te vrednote. Zato je Ljubljana svobodna, brez žic okoli Ljubljane in brez žic v glavah," je dejal.

Nihče ne more po besedah Jankovića spremeniti tega, da so bili partizanke in partizani na strani zaveznikov, "na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem". Domobrance je označil za "narodne izdajalce" in ponovil, da dokler bo to vodstvo mesta, spomenika domobrancem v Ljubljani ne bo.

Janković se je dotaknil tudi slovesnosti ob dnevu boja proti okupatorju, ki je letos potekala na Mali Gori in ki je po njegovi oceni pokazala nespamet, ki "nima zveze z resničnostjo". "Brati pesmi domobranskih pesnikov na tak praznik, je sramotno dejanje," je dejal.

Spomin na Osvobodilno fronto (OF) danes na Prešernovem trgu

Tudi Križman je izrazil kritiko predstavnikov vlade, ki na omenjeno slovesnost niso povabili ZZB NOB. "Če že mene ne marajo, imamo še druge ljudi," je poudaril. Ob tem se je vprašal, čigava proslava je to sploh bila.

V DZ pa so po njegovih besedah skušali dogodke na Mali Gori potiho izpostaviti kot nov mejnik narodnoosvobodilnega boja. Kot je dejal Križman, so zato obiskali poslanske skupine, za potrditev takšnega predloga pa je zmanjkal en glas.

Osamosvojitev je resda prinesla novo državo. "Toda vladajoči, kaj so naredili? Vrnili so vrnjeno, plačali so plačano. Oropali tovarne," je navedel Križman. Dodal je, da "toliko sovražnih besed in sovražnih tvitov, kot smo jih deležni zadnje čase, nismo slišali ne videli zadnjih 40, 50 let".

Zato je po njegovih besedah čas, da se "konča agonija". "Ko parlament, ki je zakonodajna veja oblasti, nima večine, v takšnem primeru odstopi vsak pameten voditelj, v vseh demokratičnih državah," je dejal Križman in ocenil, da je prišel čas za volitve.

Predstavniki ZZB NOB danes na Prešernovem trgu ob Dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom in proslavi ob osvoboditvi Ljubljane

Tako Križman kot Janković sta izrazila tudi podporo Slovenski tiskovni agenciji (STA) v prizadevanju za vzpostavitev financiranja javne službe.

Ob dnevu zmage in dnevu Evrope so sicer že dopoldne velenjski župan Peter Dermol, župan Šoštanja Darko Menih in predsednica Krajevne skupnosti Topolšica Petra Lipičnik položili venec k spominski plošči v Topolšici, kjer je 9. maja 1945 nemški generalpolkovnik Aleksander Löhr podpisal kapitulacijo nemških sil za Jugovzhodno Evropo.

