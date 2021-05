»Je mogoče, da sem bil tam in da sem preživel?«

Polanski v novem dokumentarcu Horowitz o otroštvu v času holokavsta

27. januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau

Francosko-poljski filmski ustvarjalec Roman Polanski se v novem dokumentarcu Polanski, Horowitz. Hometown spominja grozot odraščanja v času holokavsta. Oskarjevec se kot protagonist filma, ki je premiero doživel v nedeljo, sprehaja po domačem mestu Krakov, ob njem pa je prijatelj, fotograf Ryszard Horowitz, ki je tudi preživel holokavst.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Polanski Horowitza srečal med vojno v judovskem getu. Dokumentarec govori o "spominu, soočanju s preteklostjo, minljivostjo, travmami in usodo", je dejal Mateusz Kudla, ki je skupaj z Anno Kokoszko-Romer režiral in produciral film.

"Čeprav sta bila Polanski in Horowitz preživela srečneža, smo želeli prikazati tudi tragedijo vseh tistih prebivalcev krakovskega geta, ki jim nikoli ni uspelo oditi," je poudaril Kudla.

V enem od prizorov filma, ki je odprl letošnji filmski festival v Krakowu, se Polanski spominja nacističnega nemškega častnika, ki je v hrbet ustrelil starejšo žensko. "Prestrašen sem zbežal za vrata za menoj in se skril pod stopnicami. To je bila moja prva izkušnja z grozodejstvi," v dokumentarcu Horowitzu pove 87-letni Polanski, ki je bil ob začetku druge svetovne vojne star šest let.

Horowitz, ki mu je med vojno pomagal nemški industrialec Oskar Schindler, v drugem prizoru pokaže številko, ki so mu jo na podlaket vtetovirali ob prihodu v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Star je bil pet let. "Včasih ošinem številko in si mislim, da ne more biti resnično, da je neka neumna šala. Je mogoče, da sem bil tam in da sem preživel?" se v filmu vpraša Horowitz.

Ustvarjalci filma so ujeli tudi trenutek, ko je Polanski srečal vnuka katoličanov Stefanie in Jana Buchale, ki sta Polanskega skrila pred nacisti. Par je lani izraelski izobraževalni center holokavsta Yad Vashem počastil preminuli poosebim nazivom, ki ga podeljujejo tistim, ki so pomagali rešiti Jude med drugo svetovno vojno.

Film ne omenja obtožb spolnega nasilja, ki jih je bil deležen Polanski. Oskarjevec ni zaželen v Hollywoodu, prav tako se ne more vrniti v ZDA, kjer mu grozi aretacija. Anna Kokoszko-Romer je za AFP dejala, da se v dokumentarcu na to niso osredotočili, prav tako pa ni bil njihov namen kogarkoli braniti ali obtožiti. "Ta film govori o popolnoma drugem poglavju življenja Romana Polanskega," je sklenila.