Španija odprla meje za cepljene turiste z vsega sveta

Po več mesecih se znova odpirajo hoteli in restavracije, letalske družbe pa obnavljajo povezave, ki so jih prekinile med pandemijo. Od danes so španska pristanišča znova odprta tudi za ladje za križarjenje.

Costa Brava

© pixabay.com

Španija je danes odprla meje za cepljene turiste z vsega sveta, s čimer želi oživiti turistično industrijo, ki je zaradi pandemije covida-19 močno prizadeta. "Španija je varna destinacija," je zagotovila ministrica za zdravje Carolina Darias in dodala, da je država "v procesu, da znova prevzame globalno vodstvo v turizmu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Necepljeni Evropejci, ki so do zdaj lahko vstopili v Španijo samo z negativnim testom PCR, lahko od danes prestopijo mejo tudi z negativnim hitrim testom, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

Pred popolno oživitvijo španskega turizma sicer stojijo še nekatere ovire. Velika Britanija, ki je zelo pomemben turistični trg za Španijo, namreč to državo na Pirenejskem polotoku še vedno uvršča med tvegane države, kar pomeni, da morajo britanski turisti po vrnitvi v domovino v karanteno in opraviti test na novi koronavirus.

Leta 2019 so britanski turisti predstavljali več kot petino od 83,5 milijona turističnih prihodov v Španiji.

Kljub temu predstavniki španskega turizma upajo na dobro turistično sezono. Predsednik združenja španskih turističnih agencij Jose Luis Prieto je izrazil upanje, da se danes začenja "spektakularno okrevanje".

Kot je dejal, so imele turistične agencije v Veliki Britaniji, Franciji in Španiji - treh največjih trgih za španski turizem - v preteklih tednih veliko število povpraševanj.

Po državi, od Coste del Sol do Kanarskih otokov, se po več mesecih znova odpirajo hoteli in restavracije, letalske družbe pa obnavljajo povezave, ki so jih prekinile med pandemijo. Od danes so španska pristanišča znova odprta tudi za ladje za križarjenje.

Špansko gospodarstvo, ki je močno odvisno od turizma, je pandemija močno prizadela. Španski BDP je lani padel za 10,8 odstotka. Vlada v Madridu si je zadala cilj, da do konca leta v državo privabijo 45 milijonov turistov. Do konca aprila je sicer Španijo obiskalo le 1,8 milijona turistov.