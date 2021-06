Vladni ukrepi za zajezitev epidemije so izpostavili razlike v spoštovanju temeljnih pravic

Kako so ukrepi za zajezitev epidemije vplivali na vsakdanje življenje ljudi, zlasti na ranljive skupine, kot so starejši, invalidi, Romi in priseljenci

Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 so izpostavili razlike v spoštovanju temeljnih pravic do zdravja, izobraževanja, zaposlovanja in socialne zaščite v celotni družbi na ravni Evropske unije, v letnem poročilu ugotavlja agencija EU za temeljne pravice (FRA).

"Covid-19 je preizkusil moč sistemov za zaščito temeljnih pravic po vsej EU," je dejal direktor FRA Michael O'Flaherty. "Vlade morajo vzpostaviti trajne strukture za boj proti neenakosti, rasizmu in izključevanju. Le pristop, temelječ na pravicah, vladam omogoča izgradnjo vključujočih družb," je poudaril.

Poročilo FRA povzema razvoj in pomanjkljivosti pri zaščiti človekovih pravic v EU v preteklem letu. V poglavju o novem koronavirusu ugotavlja, kako so ukrepi za zajezitev epidemije vplivali na vsakdanje življenje ljudi, zlasti na ranljive skupine, kot so starejši, invalidi, Romi in priseljenci.

FRA poziva vlade, naj se posvetujejo z nacionalnimi organi za človekove pravice, da bi ocenile, kako ukrepi na področju javnega zdravja vplivajo na temeljne pravice. Prav tako bi morale okrepiti odpornost izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih podpornih služb, da bi zadovoljili potrebe vseh.

Vladam tudi svetuje, naj sprejmejo digitalne rešitve, premostijo digitalno vrzel in se spopadejo z dezinformacijami. Pozorne naj bodo na rizične skupine, kot so oskrbovanci, pridržani in brezdomci. Zagotovijo naj pravičen in enak dostop do cepiv.

Poročilo opozarja, da je pandemija spodbudila diskriminacijo, zločine iz sovraštva in sovražni govor do manjšin, zlasti do ljudi priseljenskega porekla in Romov. Države EU bi morale okrepiti prizadevanja za boj proti rasizmu z nacionalnimi akcijskimi načrti, kaznovati zločine iz sovraštva, podpirati žrtve in se spoprijeti z diskriminatornim etničnim profiliranjem v policiji.

FRA opozarja, da spoštovanje temeljnih pravic na mejah ostaja izziv za EU. Migranti umirajo na morju, se soočajo z nasiljem in vračanjem na kopenskih mejah in prenatrpanostjo v sprejemnih centrih. Države članice EU zato poziva, naj izvedejo učinkovit in neodvisen nadzor za preprečevanje kršitev pravic na mejah. Prav tako naj zagotovijo ustrezne zmogljivosti v sprejemnih centrih.

Glede pravic otrok poročilo navaja, da so med pandemijo trpeli številni otroci, zlasti tisti iz ekonomsko ali socialno prikrajšanih okolij. Šolanje na daljavo je bilo težavno brez dostopa do spleta ali računalnikov. Zlorabe otrok so se povečale med zaprtjem in karanteno, opozarja poročilo. FRA ob tem poziva države EU, naj vsem otrokom zagotovijo enak dostop do izobraževanja in jih zaščitijo pred zlorabami.