»Preveč je politikov, ki se pretvarjajo, da ni nobene nevarnosti«

IZJAVA DNEVA

"Vsi, ki polagamo vence, spletene iz rož, besed ali glasbe, na te svete kraje nečloveškega trpljenja in premnogih smrti, vemo in gledamo, kako se zlo razrašča. Spoznavamo, da nismo dovolj pogumni, da bi se z njim borili brez omahovanja, brez preračunljivosti in nepopustljiv."

"Preveč je politikov, ki sejejo sovraštvo, in politikov, ki to dopuščajo in mirno opazujejo ali pa se pretvarjajo, da ni nobene nevarnosti."

(Pravnik in penolog Dragan Petrovec v slavnostnem govoru ob 76. obletnici osvoboditve Ljubelja, kjer je med letoma 1943 in 1945 delovala podružnica koncentracijskega taborišča Mauthausen)