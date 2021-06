Od ponedeljka naprej boste lahko izbrali cepivo

Minister za zdravje je napovedal, da bodo ponudili možnost izbire med cepivi. Ob tem je poudaril, da je v Sloveniji več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje.

Janez Poklukar, minister za zdravje RS

© gov.si

Ob tem, ko bodo pristojni v ponedeljek po napovedih ponudili možnost izbire med cepivi proti covidu-19, je minister za zdravje Janez Poklukar prosil ljudi, naj se cepijo. "Samo, če bomo kolektivno precepljeni, bomo varni vsi," je poudaril minister in pozval tudi k premagovanju predsodkov, pomislekov in strahov.

"Nahajamo se v trenutku, ki je vreden našega skupnega premisleka. Trenutno število okužb strmo upada. To dejstvo lahko pripišemo znatnemu številu cepljenih, velikemu številu prebolevnikov in lepemu vremenu. Je odraz vseh nas in naših odrekanj. Hvala vsem, ki se držite ukrepov. Hvala vsem za potrpežljivost," je v objavljeni prošnji prebivalcem Slovenije navedel minister.

Ob tem je opozoril, da v bolnišnicah še vedno zdravijo 102 osebi s covidom-19, 37 na intenzivni negi ter da je "novi koronavirus še vedno med nami", zato "moramo v zaprtih prostorih, kjer je več ljudi skupaj, še vedno vzdrževati previdnostne ukrepe".

"S temi ukrepi živimo že dolgo, prvenstveno so namenjeni preprečevanju preobremenitve zdravstva - a le dokler ne najdemo boljše rešitve. Rešitev je tu. To je cepljenje. Obstaja samo ena pot, da lahkotno preživimo ne samo poletje, temveč tudi jesen in zimo. Ta pot je kolektivna precepljenost," je poudaril minister in ljudi prosil, da izkoristijo možnost in se cepijo.

Trenutno je v Sloveniji po njegovih besedah več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje. "V tednu, ki prihaja, bomo ponudili možnost izbire med cepivi. Delamo na tem, da vam cepljenje organizacijsko še bolj približamo," je navedel minister za zdravje in izrazil prepričanje, da skupaj zmoremo. "Prosim vsakega izmed vas, da stopimo skupaj in premagamo ne le virus, ampak predvsem naše osebne predsodke, pomisleke, strahove. Cepimo se!" je še poudaril minister.

Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin pa je za Radio Slovenija napovedal, da bomo do konca meseca dobili četrt milijona odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, s tako velikim številom pa bo po njegovih besedah veliko lažje oskrbovati cepilne centre z vsemi vrstami cepiv.

Poleg tega vlada načrtuje organizacijo mobilnih enot za cepljenje, ki jih bodo po Kacinovih besedah organizirali tam, kjer se zbira veliko ljudi. Po poročanju Radia Slovenija bo po ponedeljkovi dopisni seji vlade znano, kdaj in kje bodo mobilne enote na voljo.

Po podatkih vlade je pri nas s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 46 odstotkov starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih dobrih 60 odstotkov ljudi, z drugim odmerkom pa 51 odstotkov.

