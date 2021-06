»Skrajno desničarski aktivisti ne prenesejo vse bolj neodvisnih in vplivnih žensk«

IZJAVA DNEVA

"V Evropi smo zahvaljujoč feminističnemu gibanju na tem področju naredili ogromen napredek, kljub temu pa imamo države, kot sta Malta, kjer je splav še vedno prepovedan v vseh primerih, in Poljska, kjer je prekinitev nosečnosti dovoljena samo v primeru, ko je ogroženo življenje matere ali je nosečnost posledica posilstva. Skrb vzbujajoče je, da ima nasprotovanje pravicam žensk vse večji zagon, kar vodi v zmanjšanje dosedanjih pravice žensk in ogroža njihovo zdravje. Skrajno desničarski aktivisti in gibanja proti teoriji spola ne prenesejo vse bolj neodvisnih in vplivnih žensk. Pravica do zakonitega splava je ključni cilj njihovih napadov. Kot progresivni člani evropskega parlamenta smo tudi sami tarča napadov."

(Iratxe García, vodja Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v evropskem parlamentu, in Fred Matić, poslanec evropskega parlamenta (S&D) in poročevalec o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, o tem, da zakonske omejitve ne vodijo v zmanjšanje števila splavov; via Delo)