Beović: »Pametno je, da se pripravimo na naslednji val«

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je dejala, da ne gre za "nobeno strašenje", pač pa za to, da je v bližini bolj kužna delta različica novega koronavirusa

Bojana Beović

© Borut Krajnc

"Pametno je, da se pripravimo na naslednji epidemični val," je dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Kot je dodala, ne gre za "nobeno strašenje", pač pa za to, da je bolj kužna delta varianta novega koronavirusa v bližini. Pri tem je poudarila pomembnost cepljenja, nanj pa je opozorila tudi infektologinja Tatjana Lejko Zupanc.

Kot je še dejala Beović v izjavi za medije ob robu podelitve priznanj za izjemne strokovne in znanstvene dosežke Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, bi bilo najslabše od vsega, "da bi si pred prihodom nove variante "zatiskali oči".

Ob tem je dodala, da smo se v času epidemije vendarle nekaj naučili ter da lahko val pričakamo bolje pripravljeni, in sicer s pomočjo cepljenja proti covidu-19 z obema odmerkoma ter ob zbiranju s pogojem PCT.

Na vprašanje o tem, zakaj imajo tudi države z višjo precepljenostjo težave z delta različico virusa, je odgovorila, da cepiva pred novo različico ne ščitijo v enaki meri kot pred primarno in alfa različico. Hkrati tudi prebivalstvo v teh državah še ni dovolj precepljeno, da bi se lahko širjenje ustavilo, je še pojasnila.

Beovićeva je komentirala tudi izsledke novih raziskav, ki nakazujejo, da bo ob mešanju cepiv možno povečati imunski odgovor. Dejala je, da sicer ob tem še vedno ne vedo, kaj to pomeni v smislu preprečevanja okužb ter da imajo o tem še premalo podatkov. Zaenkrat tudi Evropska agencija za zdravila (Ema) svojega navodila glede tega ni spremenila. Dodala je, da se zlasti ob kombinaciji mRNA cepiv in cepiv AstraZenece tudi poveča verjetnost za po navadi neresne neželene učinke takoj po cepljenju. Kot je še dodala, je sicer kombinirano cepljenje že danes možno tudi pri nas.

"Ostaja sivo področje mladih, zdravih, zdravstvenih delavcev, ki nimajo občutka, da so ogroženi, ki cepljenja ne smatrajo kot svojo dolžnost do sočloveka, in ki ne razumejo povsem tega, da si lahko popolnoma zdrav in širiš okužbo."



Tatjana Lejko Zupanc,

infektologinja

O pomembnosti cepljenja proti covidu-19 je ob robu podelitve spregovorila tudi infektologinja Tatjana Lejko Zupanc in potrdila, da je slednje preprečilo številna obolenja pri zaposlenih. Pri tem je pohvalila precepljenost pri zdravnikih, a izrazila kritiko do precepljenosti negovalnega kadra, ki je po njenih besedah precepljen v malo več kot polovici.

"Ostaja sivo področje mladih, zdravih, zdravstvenih delavcev, ki nimajo občutka, da so ogroženi, ki cepljenja ne smatrajo kot svojo dolžnost do sočloveka, in ki ne razumejo povsem tega, da si lahko popolnoma zdrav in širiš okužbo," je dejala.

Kot je še dodala Lejko Zupanc, so v UKC že pred pojavom koronavirusa ogromno delali na aktivnem spodbujanju cepljenja proti gripi in takrat tudi dosegli odlično precepljenost. Glede cepljenja proti covidu-19 pa je opozorila, da stanje še ni takšno, kot si želimo. Izpostavila je tudi nekatere tragične zgodbe tistih, ki se za cepljenje niso odločili, in ob tem vse, predvsem pa starejše, še enkrat pozvala k cepljenju.