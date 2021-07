Bodo olimpijske igre letos brez gledalcev?

Še štiri tedne do poletnih olimpijskih iger v Tokiu

Prireditelji iger pa zagotavljajo varno izvedbo iger in celo po 10.000 gledalcev na posamičnih dogodkih, kjer to omogoča kapaciteta prizorišč, saj sme biti zasedena le polovica zmogljivosti na tribunah. Tujih obiskovalcev na tekmah ne bo.

© pxhere.com

Poletne olimpijske igre se bodo predvidoma v Tokiu začele že čez slabe štiri tedne. A športni projekt je še naprej tarča kritik tistih, ki menijo, da je organizacija množičnih iger zaradi trenutne situacije neodgovorna, še posebej, ker v zadnjih dneh koronske okužbe na japonskem spet naraščajo, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Manj kot štiri tedne pred začetkom 32. poletnih OI je naraščanje koronskih okužb v Tokiu spet povzročilo nemir med prebivalstvom in razprave o tem, ali ne bi bilo bolje odpovedati iger. Pojavljajo se dvomi o zeleni luči za domače gledalce.

Tokio ima sicer še vedno zelo stroge proticovidne omejitve. Mestne oblasti so 20. junija preklicale izredno stanje, a vsaj do 11. julija še vedno veljajo zelo stroge omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vendar vse od preklica izrednega stanja število okužb v mestu spet narašča.

Številni se zato bojijo, da bo število okužb dramatično začelo rasti z začetkom olimpijskih iger in po prihodu športnikov, njihovih spremljevalcev in medijev z vsega sveta v mesto.

A obisk gledalcev na igrah bo odvisen tudi od razvoja dogodkov v zvezi s pandemijo, je japonski premier Yoshihide Suga znova poudaril, še vedno obstaja možnost popolne izključitve navijačev. Kot je dejal premier, je varnost državljanov prednostna naloga.

Odločitev o gledalcih na prizoriščih, ki jo podpira tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok), pa se lahko spremeni. Končno odločitev bodo skupaj sprejeli vlada, mestna uprava, organizacijski odbor ter Mok in Mednarodni paraolimpijski komite, je dejal Suga.

Vrhunski svetovalec vlade za vprašanje koronavirusa, zdravnik Shigeru Omi, pa je pred tem ostro odsvetoval gledalce na prizoriščih, kar je varnejša možnost.

V sredo so se nove okužbe v prestolnici povzpele na 714 v enem dnevu in so bile tako prvič po več kot mesecu dni nad 700. Strokovnjaki so svarili pred morebitnim ponovnim hitrim povečanjem okužb, še posebej z različico delta.

