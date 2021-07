NIJZ: »Velika verjetnost, da se bo koronavirusna različica delta širila med mladimi in necepljenimi«

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da prve ocene Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta delta različica do konca avgusta predstavljala 90 odstotkov vseh okužb s koronavirusom na območju EU

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek

© Anže Malovrh / STA

"Številne različice novega koronavirusa se zelo hitro širijo po vsem svetu", določene med njimi so po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) skrb vzbujajoče in zahtevajo takojšen odziv ter ustrezno ukrepanje. Ob tem izpostavljajo različico delta, za katero pravijo, da je velika verjetnost, da se bo širila "predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni".

"Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je različica delta namreč še bolj nalezljiva od drugih različic novega koronavirusa. Prve ocene Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta različica do konca avgusta predstavljala 90 odstotkov vseh okužb s koronavirusom na območju EU," so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zaskrbljujoče je po navedbah NIJZ predvsem dejstvo, da lahko različica delta okuži tudi posameznike, ki so že prejeli prvi odmerek odobrenih cepiv proti covidu-19 od dveh. "Spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici. Po trenutno dostopnih podatkih različica delta prav tako ne povzroča porasta števila ponovnih okužb pri tistih posameznikih, ki so okužbo z novim koronavirusom že preboleli," so zapisali.

"Še vedno je precej oseb, pri katerih je prisotno tveganje za težji potek covida-19, zato še naprej poudarjamo in izpostavljamo doslednost pri spoštovanju zaščitnih ukrepov in pomen cepljenja kot ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb in zaščito tistih, ki to najbolj potrebujejo," so pozvali na NIJZ.