Nemški predsednik Steinmeier upa, da Slovenija ne bo sledila madžarski poti

Nemški zvezni predsednik Frank-Walter Steinmeier je v intervjuju za ZDF predsednika slovenske vlade Janeza Janšo opomnil na odgovornost, ki jo nosi kot predsedujoči Svetu Evropske unije

Frank-Walter Steinmeier

© Wikimedia Commons

Prvega julija je Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU. Nemški (pa tudi drugi) mediji so že ob prvem dogodku poročali, da se Janša s svojim ravnanjem približuje Orbanu. Tudi slovenski notranji minister Aleš Hojs je dvignil precej prahu z izjavo, da bi glede na to, kar je slišal na Brdu pri Kranju, nekomu iz vrha evropske birokracije lahko rekel "svinja".

Hojs je dejal, da je imel pri tem v mislih podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, ki se ni udeležil skupinskega fotografiranja zaradi poskusov diskreditiranja evropskih poslancev SD in slovenskih sodnikov. "Ponudili smo odgovore o vladavini prava. Če ti ni všeč resnica, potem je to tvoja težava," se je odzval premier Janša.

Nemški zvezni predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je v intervjuju za ZDF predsednika vlade Janeza Janšo opomnil na odgovornost, ki jo nosi kot predsedujoči Svetu Evropske unije ter izrazil upanje, da Slovenija ne bo sledila podobni poti.

Ocenil je, da so Slovenci naravnani proevropsko, in še dodal: "Upam, da se premier zaveda svoje odgovornosti do Evrope." Opozoril je tudi na razmere na Madžarskem, ki v hudem času pandemije išče grešne kozle, med njimi tudi EU. "Upam, da Slovenija ne bo sledila tej poti," je dejal.

"Medtem ko Slovenija prevzema predsedovanje EU, Janša opozarja, da Zahod svojih liberalnih pogledov ne more vsiliti tudi srednji Evropi," medtem piše britanski časnik The Guardian. Piše tudi, da je Janša v poskusu izpodbijanja izida ameriških predsedniških volitev javno podprl Donalda Trumpa, enega redkih, ki niso obsodili Orbanovega spornega zakona o skupnosti LGBTIQ+ in dogodkov, ki so se zgodili na dan prevzema vodenja Sveta EU.

Madžarska se je v zadnjem času v medijih pojavljala prav zaradi spornega zakona, usmerjenega proti LGBTQ+. Sedemnajst voditeljev članic EU je v skupnem pismu pozvalo k spoštovanju pravic oseb LGBTQ+, Janeza Janše pa ni bilo med njimi.

Ursula von der Leyen je med drugim dejala, da je madžarski zakon o LGBT+ osebah sramota. Madžarski premier Viktor Orban pa je za sramotno označil njeno izjavo, saj da temelji na lažnih domnevah. Zavrnil je tudi možnost, da bi umaknil zakon, sebe pa označil celo za "borca za pravice homoseksualcev".

Nizozemski premier Mark Rutte je dodal, da Madžarska zaradi tega zakona ne bi smela biti več v EU.

Kljub pozivom, naj se glede tega opredeli tudi Slovenija, pa Janševa vlada uradnega stališča še ni izrazila, obenem pa je ni med evropskimi državami podpisnicami, ki so sporni zakon obdsodile.

