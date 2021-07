»Biseri med svinjami lahko svetijo kot diamanti, lahko pa smrdijo po gnoju in zlu«

IZJAVA DNEVA

"Ko se začne politična javnost pečati z metaforami, nas mora resno zaskrbeti. Ne zaradi metafor. Metafore so čudovito jezikovno sredstvo. Z njimi je mogoče izraziti težko izrazljive pomenske odtenke in jeziku vdahniti živost. Metafore so interpretativno odprte, to je njihov mik – in njihovo prekletstvo, ko jih na primer uporabljajo politični nasprotniki. Biseri med svinjami lahko zato svetijo kot diamanti in ožarjajo duha, lahko pa smrdijo po gnoju in zlu. Zlasti ko jih povaljajo po ustih maloumni svinjski pastirji."

(Novinarka Ranka Ivelja o metafori notranjega ministra Aleša Hojsa; via Dnevnik)