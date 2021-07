Kako blizu sta si Melania in Donald Trump?

Nova knjiga razkriva podrobnosti iz življenja zakoncev Trump

Donald in Mleania Trump

© Carmen Rodriguez / Flickr

Odlomki iz nove knjige Michaela Wolffa o bivšem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu z naslovom Plaz: Zadnji dnevi Trumpovega predsednikovanja, ki jih objavlja spletna revija Inside, navajajo, da Trump več ne preživlja veliko časa z nekdanjo prvo damo Melanio Trump. Ta naj bi s starši in sinom Barronom večinoma živela v Marylandu.

Wollf, avtor prve odmevne knjige v času Trumpovega mandata Ogenj in Bes, v novi knjigi še piše, da štiri leta ni bilo jasno, koliko časa Melania Trump dejansko preživlja v Beli hiši ali v hiši v Marylandu, kamor se je naselila z očetom in mamo. "Sodelavci so bili previdni pred odkritim ugibanjem. Tudi sedaj, ko sta v Mar a Lagu na Floridi, ni jasno," navaja Wolff.

Uradno ni bilo nikoli potrjeno, da Melania živi v Potomacu v Marylandu, vendar je bilo že v preteklosti veliko ugibanj. International Business Times je februarja lani navedel, da Barron živi tam s starima staršema, Melania pa naj bi bila med tednom v Beli hiši, konec tedna pa v Potomacu.

Melania Trump se uvodoma leta 2017 ni preselila v Belo hišo z utemeljitvijo, da mora sin najprej končati šolo v New Yorku. Novinarka Washington Posta Mary Jordan je v svoji knjigi o Melanii napisala, da je v bistvu ostala v New Yorku zato, da od Trumpa dobi boljšo pogodbo zase, predvsem pa za sina.

Wolff dodaja tudi, da Trumpova, ko sta skupaj v Mar a Lagu, večerjata v restavraciji kluba v posebnem predelu na terasi, ki je od ostalega dela ločen z vrvmi. Wolff navaja, da Trump vedno pride šele, ko je restavracija polna, da prisotni vstanejo in mu zaploskajo.

"Razen 250.000 članarine je edini pogoj za članstvo ta, da je nekdo popoln privrženec Trumpa," trdi Wolff.

"Melania ni prisotna v Mar a Lagu. Ne druži se z ljudmi in redko govori z osebjem svojega moža. Pogosto obiskuje center dobrega počutja, včasih dvakrat na dan," je aprila poročala ameriška televizija CNN na podlagi informacije osebe, ki je blizu nekdanjemu prvemu paru ZDA.