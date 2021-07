Po strelskem napadu na novinarja aretirali tri ljudi

Ničelna toleranca do napadov na svobodo medijev

Po napadu na nizozemskega preiskovalnega novinarja Petra R. de Vriesa, ki ostaja v kritičnem stanju, je policija aretirala tri ljudi, med njimi tudi domnevnega strelca. Podrobnosti napada v Amsterdamu še niso znane. Nizozemski premier Mark Rutte je v odzivu dejal, da je to napad na svobodo medijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Neznanec je novinarja ustrelil na ulici, ko je zapuščal televizijsko studio. Pri tem je utrpel utrpel hude poškodbe, saj ga je med drugim ustrelil v glavo. Njegovo življenje je še vedno ogroženo, je sporočila amsterdamska županja Femke Halsema.

Peter R. de Vries

© Wikimedia Commons

Policija je po napadu aretirala tri osumljence, med njimi naj bi bil tudi domnevni strelec. Ozadje napada zaenkrat še niso pojasnili. Novinar trenutno sicer sodeluje v procesu proti organiziranem kriminalu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To je napad na pogumnega novinarja in širše gledano napad na svobodo medijev, ki je nujna za našo demokracijo in vladavino prava."



Mark Rutte,

nizozemski premier

Napad je šokiral državo, številne televizije so pripravile posebne oddaje na to temo. Premier Rutte in pravosodni minister Ferd Grapperhaus pa sta se sestala s posebno protiteroristično skupino. "To je napad na pogumnega novinarja in širše gledano napad na svobodo medijev, ki je nujna za našo demokracijo in vladavino prava," je povedal Rutte.

Napad se je zgodil včeraj okoli 19.30, ko je neznanec glede na pričevanja izstrelil več strelov proti de Vriesu. Glede na fotografije in posnetke na družbenih omrežjih je videti, kako je novinar ranjen obležal na tleh.

De Vries je vodilni preiskovalni novinar v državi s področja kriminala, redno je tudi govorec žrtev ali prič na sojenjih. Trenutno je zaupnik vodilne priče v enem večjem sojenju. Leta 2019 so že ustrelili odvetnika in brata te priče. Mednarodno je de Vries znan po zgodbah o ugrabitvi pivskega magnata Freddyja Heinekena in izginotju ameriške najstnice Natalee Holloway na Arubi leta 2005.

