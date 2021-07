Taksisti ponujajo stanovalcem domov starejših občanov brezplačen prevoz na referendum

Onemogočeno glasovanje po pošti

© pixabay.com

V Sindikatu taksistov pri ZSSS so ogorčeni nad zapleti glede glasovanja stanovalcev domov starejših občanov na nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah. Ker ocenjujejo, da jim je bilo onemogočeno glasovanje po pošti, jih bodo v nedeljo iz domov starejših občanov brezplačno vozili na volišča, so sporočili.

"Naša najbolj ranljiva družbena skupina ostaja neslišana in spregledana, kot da so popolnoma nepomemben del družbe in ne ljudje, ki so s trdim delom v preteklosti tlakovali našo sedanjost," so ostri v sindikatu, ki je del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so številni prebivalci v domovih za starejše občane namreč v zadnjih dneh sporočili, da kljub želji in nameri ne bodo mogli oddati referendumskega glasu, saj v domovih ne bo volišč. "Hkrati so izvedeli, da so zamudili rok za priglasitev glasovanja po pošti. Pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve jim je navodila posredovalo le nekaj ur pred iztekom roka za priglasitev," so izpostavili v sindikatu.

Ker je izid referenduma vezan na kvorum - za padec zakona mora biti proti okoli 340.000 volivcev - je poteza po navedbah sindikata nedopustna.

Starejšim bodo pomagali tako, jih bodo v nedeljo iz domov za starejše občane brezplačno vozili na volišča. Prebivalci in prebivalke domov lahko v Ljubljani za brezplačen prevoz pokličejo na številko 040 600 825, v Mariboru na 070 730 132, v Kopru pa na številko 031 569 042.