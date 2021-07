Zoperstavili se bomo vsakomur, ki ponareja ali si celo prilašča slovensko zgodovino

Če se bo v prihodnje še vedno izključevalo pomembna praporja naše zgodovine, bomo domoljubne in veteranske organizacije bojkotirale vse državne proslave

Na izredni seji je Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije sprejela soglasno izjavo glede glede potvarjanja zgodovinskih dejstev aktualne vlade, tako ob 30. obletnici Dneva državnosti kot tudi ob 80. obletnici Osvobodilne fronte.

Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije.

Zaradi svetlih dogodkov pogumnega slovenskega naroda, ki so se zgodili tako pred 30 leti, ter s tem izpolnili sanje in želje naših prednikov, da smo dobili našo lastno državo, katere temlje so za nas začeli tlakovati naši očetje in mame, dedki in babice, že pred 80 ali več let, zato smo Veteranske in domoljubne organizacije združene v KoDVOS, sprejeli soglasno odločitev, da se bomo zoperstavili vsakomur, ki neopravičeno ponareja ali si celo prilašča slovensko zgodovino, pa naj si bodo tako politiki kot tudi njihovi strokovni sodelavci brez predznanja naše narodne zgodovine.

Na državni proslavi ob 30. obletnici dneva Državnosti bi morali ob naših praporjih stati tudi glavni prapor Zveze društev Generala Maistra kot tudi glavni prapor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, a jih je Odbor za državne proslave izločil. Naj spomnimo državljanke in državljane Republike Slovenije, da je General Rudolf Maister s svojimi borci začrtal našo severno mejo leta 1919 in da so borci NOB 1941-1945 zmago nad naci-fašizmom priborili našo Primorsko ‒ zahodno mejo. Z mirovno pogodbo z Italijo iz leta 1947 državna meja s SFRJ namreč ni bila v celoti določena. Z njo je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO), razdeljeno na cono A, ki je bilo pod anglo-ameriško vojaško upravo, in cono B, ki je bilo pod jugoslovansko vojaško upravo. S Spomenico o soglasju iz leta 1954 (t. i. Londonski sporazum) je STO prenehalo obstajati. Določila te pogodbe so urejale mejo na kopnem in na morju ter postopke za njeno določitev na samem zemljišču. Posebnega pomena so bila tudi določila, ki so urejala državljanstvo. In ja, takšno državno mejo imamo še danes, 30 let po razglasitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Kar pomeni, če teh dogodkov ne bi bilo tudi naše državne meje ne bi bile tako zarisane kot so bile ob razglasitvi samostojne Slovenije 25. 6. 1991 in so tudi danes. Če se v prihodnje ne bo spoštovalo teh dogodkov ter izključevalo za nas pomembna praporja naše zgodovine, bomo domoljubne in veteranske organizacije v KoDVOS bojkotirale vse državne proslave.

Veterani vojne za samostojno Slovenijo smo se borili tudi za Ustavne pravice, zato ob tej priložnosti pozivamo vse državljanke in državljane Republike Slovenije z volilno pravico, da se udeležijo nedeljskega referenduma o Zakonu o vodah in glasujejo PROTI ter s tem pokažemo aktualni politiki, da se o tako pomembnih zadevah znamo še vedno poenotiti.

»Neprijetno je, če nima človek kruha. Jaz vem to jako dobro. Toda jaz za svojo osebo moram reči, da me vznemirja mnogo bolj to strašno duševno uboštvo, ki je razlito kot umazano morje po vsej naši mili domovini. Ne govorim o ljudeh ki imajo slamo v glavi. Teh smo se sčasoma privadili in nekaterim izmed njih polagamo celo lovorove vence na čelo. A pri nas ni nikjer ne duše ne srca. Vse javno in privatno življenje je udušeno v konvencionalnih zunanjostih, v smešnih malenkostih in obzirih. Kadar zasije kje slučajno žarek svete idealnosti, žarek čiste duše - kakor smehljaj na spečih ustih - tedaj se vzdignejo glave korektnih filistejcev, vzdigne se vsa naša tradicionalna zabitost, vzdignejo se hripavi glasovi od vseh zeleno cvetočih pokrajin slovenskega nazadnjaštva - in ubita je še komaj porojena svobodna beseda.«



Ivan Cankar, Vinjete 1899