Na strani ljudi ali politične stranke?

Policija se je znašla v precepu. Bo varovala javni red in mir na protivladnih protestih ali bo varovala interese politične stranke, ki želi proteste preprečiti?

Odstranjevanje neonacistov, ki so zavzeli improvizirani protestniški oder petkovih protivladnih protestov na Prešernovem trgu v Ljubljani, 25. junij.

© Luka Dakskobler

»Neprijavljenih shodov, brez ustrezne reakcije policije, ne smemo več tolerirati,« je minister za notranje zadeve Aleš Hojs prek Twitterja med drugim sporočil policiji, potem ko je ta s protivladnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani odpeljala skupinico neonacistov, ki so v želji po provokaciji zavzeli improvizirani protestniški oder. S tem je notranji minister protivladne proteste označil za nelegalne, torej protizakonite, kakor jih sicer opisuje strankarsko-civilnodružbeni propagandni aparat SDS. Da neprijavljeni shodi nikakor ne morejo biti nezakoniti, so ministru zdaj pojasnili v Pravni mreži za varstvo demokracije. Vprašanje pa je tudi, ali sploh drži očitek, da so petkovi protivladni protesti tudi smiselno – z vidika obveznosti, ki jih ima z njimi policija – res »neprijavljeni«.