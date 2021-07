»V razvitih demokracijah bi minister za okolje ponudil odstop«

IZJAVA DNEVA

"Avtoritarna oblast je v svojih neprebojnih oklepnikih naletela na velikansko mino, ob arogantnem izigravanju ljudstva z izrinjanjem javne razprave, strokovnjakov in potiskanjem referenduma v dopustniški čas se ji ni izšel manever načrtovanega privatizacijskega polaščanja vodnih virov. Pri Janševih so podcenili moč organizirane civilne družbe, stroke in mladih, nikakor ne le opozicije, kar jih je vidno presenetilo. Tema varovanja vode je bila preprosto dovolj apolitična v svoji mobilizacijski moči, da jim nečastna nakana ob pomagačih v Novi Sloveniji in anektirani SMC ni uspela, navzlic izdatni propagandni mašineriji."

"Občutek je, da je Janša svoj poraz zaslutil že dolgo nazaj, morda mu je preprosto zmanjkalo kadrov, energije in časa za intenzivnejšo kampanjo ob začetku predsedovanja Svetu EU. Toda zdaj bi moral nastopiti trenutek za polaganje političnih računov. V razvitih demokracijah bi minister za okolje ponudil odstop, ampak saj vemo, da to nismo: pri nas šteje oklepanje stolčka do zadnjega in v najboljšem primeru preklic nepreklicnega odstopa."

(Politični filozof Boris Vezjak o tem, da je Janševa vlada pri referendumu podcenila moč organizirane civilne družbe; via Večer)