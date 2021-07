Na referendum brezplačno prepeljali skoraj 800 starejših

Taksisti so v večjih slovenskih mestih organizirali brezplačni prevoz za stanovalce domov za starejše

© pixabay.com

Taksisti so v večjih slovenskih mestih v nedeljo na volišča brezplačno prepeljali skoraj 800 stanovalcev domov za starejše, ki so se tako lahko izrekli o noveli zakona o vodah. Kot je za STA povedala predstavnica Sindikata taksistov pri ZSSS Petra Krištof, jih je odziv zelo presenetil, saj takšne številke niso pričakovali.

V akciji, za katero so se odločili, ker naj bi po njihovem mnenju bilo stanovalcem domov onemogočeno glasovanje po pošti, je sodelovalo okoli 500 taksistov v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Novi Gorici, Novem mestu, Bledu in Bohinju.

Po doslej zbranih podatkih so ljubljanski taksisti na volišča prepeljali več kot 300 starejših ljudi, v Mariboru nekaj več kot 150, v ostalih mestih pa skupaj skoraj 200 stanovalcev domov za starejše, ki so se večinoma za prevoz naročili vnaprej.

"Nekaj jih je poklicalo tudi še v nedeljo. Držali smo se pravila, da so bili v avtomobilu največ trije potniki, v kombijih pa največ pet," je povedala Krištof.

Ob tem je še poudarila, da so na volišča vozili oskrbovance domov ne glede na to, kako so se ti odločili glasovati, saj to ni bil namen akcije. "Glasovanje je odločitev vsakega posameznika. Nam se preprosto ni zdelo prav, da so jim onemogočili glasovati po pošti," je še dodala.

V sindikatu so ob napovedi akcije zapisali, da je najbolj ranljiva družbena skupina ostala neslišana in spregledana, kot da so popolnoma nepomemben del družbe in ne ljudje, ki so s trdim delom v preteklosti tlakovali sedanjost.

Številni prebivalci v domovih za starejše so namreč javljali, da kljub želji ne bodo mogli oddati referendumskega glasu, saj v domovih ne bo volišč. Ob tem so zamudili tudi rok za prijavo glasovanja po pošti.