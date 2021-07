»Janša je v sedanjem mandatu drugačen politik«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša je v sedanjem mandatu drugačen politik, kot smo ga imeli priložnost opazovati v zadnjih tridesetih letih, saj zaostrene družbene okoliščine na novo generirajo njegovo politično moč. Skupnosti se ob zlomih predstavnih svetov, ki povzročajo temeljito predrugačenje razumevanja družbenih pojmov in pojavov ter so za kolektive izredno težko premostljivi, vselej oklepajo fantazme navidezno trdnih, odločnih, stabilnih subjektov v družbenem okolju. Spomnimo se samo na mitskega kralja Matjaža, ki ima posebno mesto v slovenskem kolektivnem zavedanju. Danes smo z vstopom v digitalnost in po poprejšnjih gospodarski krizi, družbenem nemiru zaradi množičnega priseljevanja, resni grožnji okoljskega zloma v skrajni fazi potrošništva in slednjič z globalnim odzivom na epidemijo covida priča padcu imaginarija, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni z zmago zavezniških sil in s porazom nacistične in fašistične miselnosti. Od tod se v sferi družbenega vse riše na novo."

(Zgodovinarka Mateja Ratej o tem, da je SDS v prvih dveh mandatih poskušala Slovenijo spreminjati na mehkejši način; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)