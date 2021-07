Golobič: »Upajmo, da se bodo nove generacije izognile pastem, v katere smo padli mi«

Za posebno poletno številko MLADINA INTERVJU je (po daljšem premisleku, saj ne daje veliko intervjujev) spregovoril tudi Gregor Golobič, nekdanji politik in filozof

Gregor Golobič

© Uroš Abram

Nekdanji generalni sekretar LDS in predsednik stranke Zares, tudi minister v Pahorjevi vladi, ne daje veliko intervjujev. Za Mladino je spregovoril po daljšem premisleku. Pravi, da v politiko ni več aktivno vmešan, a ne more nehati razmišljati politično, ne more nehati razmišljati o tem, kaj se dogaja z našo družbo. Gregor Golobič, človek, ki naj bi stal za vsem, kar se dogaja v slovenski politiki, če ni tako, pa je to le dokaz več, da ima v rokah vse, se demonizacije naveličano otepa.

Res je, da ga ti in oni posamezniki povprašajo za mnenje, a to je tudi vse. Trdi, da je propad, razpadanje države – točno za to gre, za pravico do države – opazil že v času, ko je vodil stranko Zares. »Nisem se dobro znašel, nisem več razumel, kako se je v javnem prostoru spremenilo dojemanje politike, « pravi v intervjuju. »Prišlo je do tabloidiotizacije politike, do berlusconizacije političnega prostora, kar ne pomeni le popolne opustitve razsvetljenske dediščine javnih medijev, pač pa predvsem brezsramno vpreženje političnega sistema v osebno korist posameznika.«

Vse, kar imamo danes, je rezultat te razgradnje. Pravi, »da je pri nas vsa družba podvržena politični oblasti, ta je skoncentrirana v vladi, ki je podaljšek ene stranke, in ta je podrejena enemu človeku«. »On je številka ena, vse drugo in vsi drugi so v tej binarnosti ničle«.

V intervjuju Golobič govori tudi o tem, kje se je začela Janševa radikalizacija, o tem, da »druga republika preprosto ni – republika«, ker pač ne more biti, in o tem, kako se lahko zgodi, da bo Slovenija še zelo drago plačala prijateljevanje z Viktorjem Orbanom. Na koncu, jasno, odgovarja tudi na vprašanje, ali se bo vrnil v politiko. »Očitno je, da snemajo vrata s tečajev nove generacije, ki bodo poskusile svojo srečo in se bodo, upajmo, izognile pastem, v katere smo padli mi … Naj jih nosi – voda«.

