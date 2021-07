»Naloga policije ni, da podpira vlado«

IZJAVA DNEVA

"Državo sestavljajo ljudje, veje oblasti, institucije. Od institucij – ena od njih je tudi Slovenska tiskovna agencija – je odvisno, kaj bo z blaginjo neke skupnosti. Institucije, ki so del države, ne podpirajo vlade, temveč omogočajo delovanje družbe. Kulturne in izobraževalne institucije družbi prinašajo omiko. Zdravstvene institucije bolj ali manj uspešno zagotavljajo zdravje prebivalstva. Agencije, ki preprečujejo monopole ali malverzacije z vrednostnimi papirji, omogočajo, da je gospodarska tekma, ki poteka v družbi, vsaj za silo poštena. Naloga policije ni, da podpira vlado. Naloga policije je, da v družbi vzdržuje javni red in mir. STA družbi prinaša informacije. Ne prenaša vladnih sporočil za javnost. Vladna sporočila povzema, a tudi postavlja v kontekst. Sprašuje. Novice, ki jih generira neodvisna agencija, so za vlado lahko tudi neprijetne. A so za delovanje družbe ključnega pomena."

(Novinar Ali Žerdin o tem, da institucije, ki so del države, ne podpirajo vlade, temveč omogočajo delovanje družbe; via Delo)