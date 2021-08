»Morda je zdaj čas, da se politične stranke poslovijo«

IZJAVA DNEVA

"Vprašujemo se, katera »oseba« bo pripeljala novo stranko na prizorišče, kako prepričljiva bo in ali se bo raja spet enkrat pustila nategniti. Ampak danes smo v tako globoki družbeni transformaciji, kot je bila tista, ki je priklicala v življenje politične stranke. Morda je zdaj čas, da se stranke poslovijo ali da se, če nič drugega, strankarskim oligarhijam vzame monopol na organizirano politično življenje. Čas je, da se nehamo vpraševati, kdo bi lahko vodil kakšno novo stranko, in se raje vprašamo, kakšne politične mehanizme rabimo in bi jih lahko začeli oblikovati, da se izkopljemo iz te more in preživimo."

(Tomaž Mastnak, kolumnist, v Dnevniku o tem, da je morda čas, da se vzame moč političnim strankam in se jo vrne ljudstvu)