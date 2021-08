Institut Jožef Štefan rdečo fazo napoveduje že v začetku septembra

Na IJS napovedujejo, da bo ob trenutnem trendu razvoja epidemije Slovenija v rdečo fazo prišla v začetku septembra

"Slovenija je po merilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni trenutno že v oranžni fazi, ob trenutnem trendu razvoja epidemije bo v rdečo fazo prišla v začetku septembra," napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Ponovno so pozvali k cepljenju in opomnili, da zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotki.

"Epidemija narašča s podvojitvenim časom približno 20 dni, čeprav smo na vrhuncu počitniške sezone, kar deluje kot delno zaprtje države. Vse pomembnejšo vlogo ima naraščajoče lokalno okuževanje, ki je že prevladujoče," v danes objavljeni analizi ugotavljajo na inštitutu.

"Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi se morali vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepiti in se zaščititi pred hujšim potekom bolezni," so pozvali.

"Glede na epidemiološke podatke, ki jih tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča in je že prevladujoče," dodali na IJS in pojasnili, da to pomeni, da bi epidemija "naraščala tudi, če okužb ne bi uvažali iz tujine".

"Zaradi približno 50-odstotno večje nalezljivosti od različice alfa in zaradi uvoza iz drugih držav ob tem še naprej narašča delež koronavirusne različice delta. Delež različice delta v populaciji je zdaj že skoraj stoodstoten," še izpostavljajo.

Trenutno efektivno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, hkrati pa obravnava uvožene okužbe, kot bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, na inštitutu ocenjujejo na 1,40, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število pa na približno 1,20. Od zadnje napovedi sta se obe reprodukcijski števili nekoliko znižali.

Na IJS so pripravili tudi oceno deležev okuženih in kužnih. "V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, kar je dvanajstkrat več kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bilo kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva oz. vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva (štiri- oz. trikrat toliko kot je bilo potrjenih primerov). Trenutno je kužnih okoli 0,15 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 800. prebivalec," še navajajo na IJS.