Usoda direktorice TV Slovenija še vedno neznana

Programski svet RTVS nesklepčen, zato se ni izrekel o razrešitvi Natalije Gorščak

Natalija Gorščak

© Uroš Abram

Programski svet RTV Slovenije je bil na današnji izredni seji nesklepčen, zato ni sprejel odgovora na predlog generalnega direktorja javnega zavoda Andreja Graha Whatmougha za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak. Grah Whatmough je dejal, da se bo pogovoril z Gorščakovo in postopek končal "relativno kmalu".

Po dodatnem vprašanju predsednika sveta Cirila Baškoviča, ali bo to še pred ponedeljkom, je prikimal. Če generalni direktor po poteku roka ne prejme opredelitve sveta, sme o razrešitvi odločiti samostojno.

Glede na pravno mnenje, ki ga je pridobil Baškovič, se svetu rok za podajo odgovora izteče v torek. Programski svet bi v skladu s svojim poslovnikom lahko sicer znova zasedal v ponedeljek, kar pa glede na napoved generalnega direktorja ne bi bilo več smiselno.

Grah Whatmough očita Nataliji Gorščak, da ni spoštovala statuta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. "Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija," je navedel v predlogu.

Natalija Gorščak medtem ocenjuje, da je njegova obrazložitev očitkov na njen račun prirejena za razrešitev. Glavni razlog za njegov predlog je po njenem mnenju namreč to, da ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembah, ki jih sam v skladu s statutom javnega zavoda ne more izvajati, je zapisala v odgovoru na njegov predlog