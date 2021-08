Pahor vabi k socialnemu dialogu

Poskus obuditve Ekonomsko-socialnega sveta

© Tjaša Zajc

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor predstavnike socialnih partnerjev –sindikatov, delodajalcev in vlade – prihodnji teden vabi na srečanje, katerega cilj bo vnovična oživitev socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Sindikati naj bi sicer prihodnji teden podali skupno stališče do vladnega odgovora na njihove zahteve.

Kot so danes sporočili iz urada predsednika republike, se je Pahor odločil sklicati srečanje po tem, ko je opravil vrsto dvostranskih osebnih in telefonskih pogovorov s predsednico Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) Lidijo Jerkič, izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in predsedujočim ESS Mitjo Gorenščkom, ministrom za delo, družino in socialne zadeve Janezom Ciglerjem Kraljem, dvakrat pa se je o tem posvetoval tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.

Predsednik Pahor je na prošnjo sedmih reprezentativnih sindikalnih central v začetku julija prisluhnil njihovim razlogom za suspenz dialoga in obljubil, da se bo pri vladi zavzel za preučitev njihovih pogojev za vrnitev v ESS.

Sredi istega meseca je na pogovor sprejel Ciglerja Kralja, s katerim sta izmenjala stališča o možnostih za upoštevanje sindikalnih zahtev in povrnitev zaupanja v socialni dialog, konec julija pa tudi Gorenščka, pri čemer je sprejel njegovo pobudo, da bi v drugi polovici avgusta pripravil srečanje vseh treh strani, na katerem bi ugotovili možnosti za obuditev socialnega dialoga.

"V času med začetkom julija in današnjim dnem, ko je predsednik ob strinjanju vseh treh strani poslal vabilo na srečanje, se je zvrstilo veliko število krajših in daljših osebnih sestankov in telefonskih pogovorov. Na osnovi tega je predsednik Pahor ocenil, da obstoji dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS," so še zapisali v uradu.

Vlada je sicer minuli teden odgovorila na junijski dopis sindikatov, pri tem pa izrazila pripravljenost tudi na morebiten podpis dogovora o načinu delovanja ESS, "čeprav meni, da je vse zapisano že v obstoječih pravilih". Podpis dogovora je namreč ena temeljnih zahtev sindikatov za povratek za mizo ESS. Hkrati je namestnica vršilke dolžnosti generalnega sekretarja vlade Petra Aleksandra Marolt Vajda v imenu vlade zapisala, da predstavniki delojemalcev pripisujejo ESS pristojnosti, "ki pripadajo izvršni in deloma tudi zakonodajni veji oblasti".

Prvi odzivi sindikalnih central na odgovor vlade so mešani. Vsebine še ne komentirajo, je pa Jerkičeva te dni za STA povedala, da odpira kar nekaj vprašanj in da bi pričakovali, da bo njegov podpisnik predsednik vlade Janša. Sindikalne centrale se bodo o teh vprašanjih najverjetneje pogovorile naslednji teden, nato pa pripravile skupno stališče. Za to si bodo "vzele precej manj časa kot vlada", je zagotovila predsednica ZSSS.