Umrl legendarni jamajški glasbenik Lee Scratch Perry

Producent in pevec je bil eden od pionirjev reggaeja v 60. in 70. letih minulega stoletja

Lee Scratch Perry

© Bjoern Fehrensen / Flickr

V 86. letu je v nedeljo umrl legendarni reggae glasbenik in producent Lee Scratch Perry, je sporočil jamajški premier Andrew Holness. Ob sožalju družini, prijateljem in oboževalcem je Holness poudaril, da bo glasbenik vsem ostal v spominu po izjemnem doprinosu "glasbeni bratovščini", je povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Lee Scratch Perry je bil rojen 20. marca leta 1936 na severozahodu Jamajke kot Rainford Hugh Perry. Pri 15 je pustil šolo in se preselil v Kingston, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1984 je za britansko glasbeno publikacijo NME dejal, da se v šoli ni naučil ničesar uporabnega, vsega, kar je znal, se je po njegovih besedah naučil od narave.

Producent in pevec je bil eden od pionirjev reggaeja v 60. in 70. letih minulega stoletja, obveljal pa je tudi za enega od začetnikov duba, glasbene zvrsti, ki izhaja iz reggaeja. Delal je z legendo reggaeja Bobom Marleyjem in drugimi priznanimi jamajškimi glasbeniki. Leta 1968 je ustanovil svojo založbo Upsetter Records, leta 1973 pa je v Kingstonu odprl studio Black Ark, v katerem so nastale številne reggae in dub uspešnice.

Njegovi produkcijski prijemi so zaznavni tudi v drugih glasbenih zvrsteh, od hip-hopa do post-punka. Med drugimi je sodeloval s Paulom McCartneyjem ter skupinama The Clash in Beastie Boys.

Leta 2003 je za studijski izdelek Jamaican E.T. prejel grammyja za najboljši reggae album.

Ekscentrični glasbenik se je šele nedavno vrnil na Jamajko, poprej je živel v Evropi. Januarja je na Instagramu zapisal, da je Švica, kjer je nazadnje bival, prehladna, tamkajšnja energija pa se mu ni zdela več prava, ob čemer je po zapisu dpa namigoval na protikoronske ukrepe, ki so jih izvajali v tej državi.

Po navedbah Holnessa je Lee Scratch Perry je v nedeljo umrl v bolnišnici Noel Holmes v jamajškem kraju Lucea, vzrok smrti pa zaenkrat ni znan. Jamajški premier je v zapisu ob glasbenikovi smrti poudaril, da je bil "resnično ena najpomembnejših kreativnih figur z Jamajke".

G6vucG39n-A

jJGnpcaA8Uk

os16djwMoo