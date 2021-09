»Nič ograj, nič vstopnin, vse bo brezplačno«

IZJAVA DNEVA

"Da, gradimo tovarno, ki bo najprijaznejša do okolja, zakaj ne bi ljudem potem omogočili, da uporabljajo našo streho 24 ur na dan? To bomo naredili! Nič ograj, nič vstopnin, vse bo brezplačno. Na strehi pa je lahko 600 ljudi hkrati. Če želijo koncert, ga imajo lahko brezplačno, tako se mi zdi, da lahko nekaj vrneš družbi. Več industrij in tovarn bi moralo biti bolj odprtih do okolja in nehati graditi do okolja sovražne objekte. Ljudem je treba odprti vrata. Veste, pomembna je tudi transparentnost, da ljudem pokažete, kako delate do okolja prijazne izdelke. Tega ne želimo skrivati. Nekateri pravijo, da smo naivni, saj vse svoje skrivnosti razkrijemo tekmecem. Zakaj ne, če si prizadevamo za zaščito okolja, je v našem interesu, da vse več podjetij posluje tako. Sharing is caring, deljenje pomeni skrbeti."

(Jan Christian Vestre, direktor podjetja, ki na Norveškem gradi najbolj trajnostno tovarno pohištva na svetu, je v intervjuju za MMC RTV Slovenija dejal, da cilj njegovega podjetja Vestre ni prodati čim več izdelkov in obogateti, temveč, da z njim spreminjajo svet in združijo ljudi)