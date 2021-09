Milan Kučan na petkovih protestih

FOTO DNEVA

Milan Kučan na Trgu republike

© Luka Dakskobler

Petkovih protivladnih protestov na Trgu republike v Ljubljani se je tudi tokrat udeležil nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Na protestih so protestniki in protestnice dali glas mladim okoljskim aktivistom, ki so predstavili svoje zahteve za prihodnost planeta ter obenem javno začeli proces oblikovanja in predstavljanja zahtev združene civilne družbe vsem političnim strankam v predvolilnem obdobju. "Že leto in pol se ugiba, ali bomo mi ustanovili stranko in kot že mnogokrat do sedaj, tudi danes jasno povemo, da ne bomo. Bomo pa v predvolilnem času še toliko bolj politični in vsebinski. Protestniško gibanje se je v letu in pol razvilo ter vzpostavilo ZAVEZNIŠTVO CIVILNE DRUŽBE, ki združenje različne posameznice, posameznike, organizacije in institucije, ki verjamemo v človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava in človekove pravice, vključno s pravicami manjšin. Verjamemo tudi, da je potrebno spremeniti celotno politiko v Sloveniji. Tako na ravni vsebine, kot na ravni celotnega političnega sistema," so poudarili v gibanju Protestna ljudska skupščina.

Petkovi protestniki in protestnice opozarjajo na korupcijo Janševe vlade ter vztrajajo vsak teden že dobro leto in pol

© Luka Dakskobler

Ljudstvo ima oblast

© Gašper Lešnik