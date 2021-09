»Nova vlada bo morala tlakovati pot k spremembam«

IZJAVA DNEVA

"Sporazum je plod tega, da smo v zadnjih dveh letih pokazali, da lahko sodelujemo tvorno in da vsi štirje verjamemo, da smo ustvarili plodna tla, da v Slovenijo pripeljemo alternativo. Nova vlada bo morala tlakovati pot k spremembam in ne biti vlada statusa quo."

(Luka Mesec, koordinator stranke Levica, o tem, da se je Koalicija ustavnega loka (KUL) zavezala k povolilnemu sodelovanju; predsedniki strank LMŠ, SAB, SD in Levice so včeraj podpisali sporazum, ki so ga oblikovali z namenom sodelovanja po parlamentarnih volitvah)