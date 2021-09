Za človekove pravice in proti podnebnim spremembam

Alternativne Nobelove nagrade

© Jeanne Menjoulet / Wikimedia Commons

Letošnji prejemniki nagrade Right Livelihood ali t. i. alternativne Nobelove nagrade so aktivisti in organizacije, ki spodbujajo druge k boju za človekove pravice in proti podnebnim spremembam, so danes sporočili organizatorji. Dobitniki nagrad prihajajo iz Kameruna, Rusije, Kanade in Indije.

Alternativna Nobelova nagrada gre letos tako v roke pravnice Marthe Wandou iz Kameruna, ki spodbuja izobraževanje deklic, ruskemu okoljevarstveniku Vladimirju Slivjaku, kanadski borki za pravice avtohtonih prebivalcev Fredi Huson in indijski okoljski organizaciji Legal Initiative for Forest and Environment (Life), poročajo tuje tiskovne agencije.

"V luči zaostrovanja podnebne in okoljske krize, nesmiselnega nasilja in zlorab človekovih pravic, se uspešno zavzemajo za boljšo prihodnost s pomočjo solidarnosti in organizacije," je sporočil direktor inštituta Right Livelihood Ole von Uexküll.

"Alternativno Nobelovo nagrado" je leta 1980 ustanovil švedsko-nemški filantrop Jakob von Uexküll, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju zaščite okolja in mednarodnega razvoja. Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 98.000 evrov) in so namenjene spodbujanju nadaljevanja dela nagrajencev.

