Film tedna: Opravičilo za modernost

Slovenska premiera dokumentarca skupine IRWIN in Igorja Zupeta

V Cukrarni bo 6. oktobra ob 18. uri slovenska premiera umetniškega dokumentarca Opravičilo za modernost skupine IRWIN in Igorja Zupeta. V filmu si komisarji, kuratorja, umetniki, delegati in obiskovalci Paviljona NSK Države v času zastavljajo vprašanja o pomenu evropske kulturno-politične dediščine, njeni preteklosti in prihodnosti.

NSK država, ki je bila zasnovana kot umetniški projekt, je med vsemi obstoječimi državami edinstvena v tem, da nima svojega teritorija, saj vse od ustanovitve leta 1992 obstaja zgolj v času. Danes ima več kot 15.000 državljanov in njihovo število še vedno raste. Čeprav jse po številu prebivalcev ne more primerjati z večino drugih držav, pa je glede na strukturo državljanov mogoče trditi, da je na področju umetnosti že danes velesila. Med državljane se uvršča vrsta svetovno uveljavljenih umetnikov, umetnostnih teoretikov in kustosov.

"Tako med njimi ni bilo težko izbrati kuratorjev in ju povabiti, naj izjemne umetniške dosežke državljanov NSK predstavita v Paviljonu države NSK, ki je bil prvič odprt leta 2017 v Benetkah, vzporedno s paviljoni več kot 60 drugih držav. Kuratorja sta imela popolno svobodo pri izbiri teme in formulaciji koncepta razstave ter pri izbiri sodelujočih umetnikov, aktivistov in teoretikov. Mi smo se potrudili, da sta lahko čimbolj realizirala svoje zamisli," so zapisali avtorji filma.

V Paviljonu države NSK so bili vzporedno predstavljeni trije projekti tako, da si niso konkurirali, temveč so se medsebojno omogočali. "Zelo smo hvaležni Ahmetu Öğütu za navdihnjeno instalacijo ter Zdenki Badovinac ter Charlesu Escheju za natančen koncept razstave in odličen izbor sodelujočih avtorjev in eksponatov. Nadvse smo zadovoljni, da so ta dejanja, utemeljena v znanju, izkušnjah in občutljivosti, omogočila do sedaj najkompleksnejše udejanjenje NSK Države v času," so še zapisali o filmu.

Skupino IRWIN sestavlja pet članov: Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Nastala je leta 1983 in je soustanoviteljica umetniškega kolektiva NSK. Vrsta projektov skupine Irwin je dejavno in konkretno posegla v družbena in zgodovinska dogajanja v času, ki je redefiniral status sodobne umetnosti v Vzhodni Evropi (Kapital, NSK Ambasada Moskva, Transnacionala, East Art Map). Člani skupine živijo in delujejo v Ljubljani.